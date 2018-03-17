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روسيا: الولايات المتحدة تحضّر لضرب أهداف سورية

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 18:31

روسيا: الولايات المتحدة تحضّر لضرب أهداف سورية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، وجود مؤشرات على تحضير الولايات المتحدة الأميركية لتوجيه ضربات ضد أهداف تابعة للنظام السوري بصواريخ مجنحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي رودسكوي.

وأوضح رودسكوي أن الولايات المتحدة تجري إعادة تموضع لسفن هجومية تابعة لأساطيلها في البحر الأحمر، والخليج العربي، وشرقي البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن هاجمت القوات الأميركية في تموز/ يوليو 2017، قاعدة الشعيرات الجوية (عسكرية تابعة للنظام) بمحافظة حمص السورية (وسط)، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدارج المطار.

وكانت تلك الضربة الأميركية بادعاء الرد على قصف النظام قبلها بأيام، بلدة خان شيخون في إدلب (شمال غرب) بأسلحة كيماوية، منها غاز السارين والكلور.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حاملة طائرات
#الشعيرات
#قاعدة هسكرية
#الولايات المتحدة الأميركية
#النظام السوري
#روسيا

من عرب 48

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