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الشرطة الإيرانية تؤكد أنها ستواجه المحتجين "بكل قوتها"

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 11:54

الشرطة الإيرانية تؤكد أنها ستواجه المحتجين "بكل قوتها"
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

حذرت قيادة الشرطة الإيرانية، الأربعاء، من أن وحداتها ستواجه "بكل قوتها" المتظاهرين الذين يحتجون منذ 12 يوما على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق.

وقالت القيادة في بيان "اليوم يسعى أعداء جمهورية إيران الإسلامية وبعض مثيري الشغب إلى العبث بالنظام العام وأمن الأمة باستخدام ذرائع مختلفة".

وأضافت "عناصر الشرطة سيواجهون بكل قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة والعناصر المعادين، وسيتصرفون بحزم ضد من يخلّون بالنظام العام وبالأمن في كل أنحاء البلاد".

ومنذ الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني في الاعتقال في 16 أيلول/ سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية، تشهد إيران تظاهرات مسائية متتالية.

وبحسب حصيلة جديدة نشرتها، الثلاثاء، وكالة أنباء فارس "قتل نحو 60 شخصا" منذ 16 أيلول/سبتمبر. وأعلنت الشرطة مقتل عشرة من عناصرها لكن لم يتّضح ما إذا هؤلاء العشرة من ضمن الحصيلة التي أوردتها وكالة "فارس".

وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 1200 متظاهر منذ 16 أيلول/سبتمبر.

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#إيران
#مهسا أميني
#قمع

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