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كحلون يدعو لضم الكتل الاستيطانية

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 11:21

كحلون يدعو لضم الكتل الاستيطانية
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

فاجأ وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، الحكومة في جلستها الأسبوعية، الأحد، باقتراحه ضم الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وذلك في ظل الجمود السياسي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، فإن كحلون طرح هذا الموضوع بعد بضعة أيام من إجماع مركز الليكود على اقتراح أوسع يتضمن "ضم كل الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار".

ونقل عن كحلون قوله إنه يعتقد أن الوقت قد حان لضم الكتل الاستيطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، لم يكن واثقا من جدية وزير المالية، وكرد فعل دعا إلى التصويت على اقتراح كحلون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية المطاف لم تتم مناقشة اقتراح كحلون، وذلك لأنه لم يكن ضمن مواضيع الجلسة.

وكتب المحلل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، إن اقتراح كحلون كان بدافع رغبته في تسريع بدء المفاوضات السياسية، لعرض موقف معتدل مقابل قرار مركز الليكود، مشيرا إلى أن قرار مركز الليكود يعتبر رمزيا غير ملزما، ولكنه يشير إلى التوجه الأساسي لليكود.

ويقترح كحلون إنفاذ القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية، معتقدا أن ضم هذه الكتل سيكون بمثابة رسالة للطرف الثاني (الفلسطيني) بأن إسرائيل على استعداد لإجراء مفاوضات على باقي أجزاء الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات المعزولة.

يشار إلى أن اقتراح كحلون يكتسب أهمية سياسية، وذلك لأنه من غير المتوقع أن يعترض على ذلك الليكود أو "البيت اليهودي" أو "يسرائيل بيتينو".

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب وزير المالية أكد صحة تقديم الاقتراح.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#موشي كحلون
#نفتالي بينيت
#الليكود
#البيت اليهودي
#يسرائيل بيتينو
#الكتل الاستيطانية

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