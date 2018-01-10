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للمرة الثانية: فشل تجربة منظومة "حيتس 3" الاعتراضية

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 12:55

للمرة الثانية: فشل تجربة منظومة "حيتس 3" الاعتراضية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

تبين من بيان لوزارة الأمن الإسرائيلية، نشر اليوم الأربعاء، أن التجربة الصاروخية على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية قد فشلت.

وبحسب وزارة الأمن فإن تجربة أخرى على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية، التي كان يفترض أن تجري اليوم قد تأجلت، وذلك في أعقاب مشكلة في نقل المعطيات في منظومة التجربة الأرضية، وبالتالي فإن الصاروخ الاعتراضي لم ينطلق، مما حدا بمهندسي التجربة إلى الإعلان "No Test".

وقالت وزارة الأمن إن ما حصل ليس له أي تأثير على المنظومة العملانية "حيتس 2"، التي يجري تفعيلها منذ سنوات من قبل الدفاعات الجوية في سلاح الجو الإسرائيلي، وعلى الصاروخ "حيتس 3" الذي سلم لسلاح الجو عام 2017.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن نائب مدير عام الصناعات الجوية، بوعز ليفي، قوله "لم نخاطر، ولذلك لم نطلق الصاروخ الاعتراضي. ولو لم يكن هناك مشكلة في منظومة الاتصال لكنا أطلقنا الصاروخ"، مضيفا أن الحديث عن برنامج عملاني معقد يأخذ كل شيء بالحسبان، وبعد عملية الفحص ستجرى التجربة مجددا.

يشار إلى أن الحديث عن تأجيل تجربة للمرة الثانية، وذلك بعد أن ألغت وزارة الأمن تجربة سابقة قبل نحو شهر، بسبب عدم توفر "عامل الأمان" في الهدف الذي يفترض اعتراضه.

وفي حينه أعلنت وزارة الامن أن تجربة المنظومة المعدة لاعتراض صواريخ بالستية خارج المجال الجوي قد توقفت في مرحلة مبكرة، ويجري جمع معطيات وتحليلها من قبل مهندسي التجربة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيتس 3
#حيتس 2
#الصناعات الجوية الإسرائيلية

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