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ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 13:34

ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تسعى لإنشاء "بنية تحتية إرهابية" في الجنوب اللبناني، في محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من هناك.

جاء ذلك في زيارته لأحد الجنديين اللذين أصيبا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في جنين، ليل الأربعاء - الخميس الماضي، والتي حوصرت خلالها منازل عائلة جرار بحثا عن أحمد نصر جرار (22 عاما)، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية نابلس، وخلال الاشتباك المسلح استشهد الشاب أحمد أسماعيل جرار (31 عاما)، فيما لم يعرف مصير أحمد الذي طاردته قوات الاحتلال.

وزعم أن "حماس تجد صعوبة في شن هجماتها من قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية وتطوير ساحات جديدة للمواجهة، بما في ذلك جنوب لبنان".

وقال إن "ما يبعث على القلق هو محاولتهم (حماس) تطوير البنى التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إسرائيل، لن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".

وهدد ليبرمان منفذ عملية إطلاق النار قرب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن من "حفات غلعاد" بالقول: "هو على يقين بأنه يعيش في الوقت الضائع"، وتابع "نحن نعرف كل شيء، من هم المنفذون، والمتعاونون، سوف نصل إلى الجميع".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليبرمان
#جنوب لبنان
#جنين

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