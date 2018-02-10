إغلاق المجال الجوي في الشمال ووقف حركة الطيران في مطار اللد

في أعقاب التوتر على الحدود الشمالية مع سورية، صباح اليوم السبت، تم وقف حركة الطيران من وإلى مطار اللد لمدة زمنية قصيرة، كما تم إغلاق المجال الجوي في منطقة الشمال.

وعلم أنه تم وقف إقلاع الطائرات من مطار اللد في الدقائق العشرين الأخيرة، كما أجلت عمليات هبوط الطائرات، وصودق عليها في الدقائق الأخيرة.

وتحدثت أنباء لاحقة إلى إعادة فتح المطار في اللد بصورة اعتيادية، بينما لا يزال المجال الجوي مغلقا في منطقة الشمال.

يشار إلى أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن اعتراض طائرة استطلاع إيرانية، وفي أعقاب ذلك شن الطيران الإسرايلي غارة على سورية، أصيبت فيها إحدى الطائرات وسقطت، ما أدى إلى إصابة طيار إسرائيلي بجروح خطيرة.

وفي أعقاب ذلك أفادت تقارير إعلامية أن إسرائيل تشن غارات على سورية.