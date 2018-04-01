  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش ينشر "القبة الحديدية" ويستأنف أعمال الجدار بغزة

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 10:43

الجيش ينشر "القبة الحديدية" ويستأنف أعمال الجدار بغزة
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر منظومة الدفاعات الصاروخية "القبة الحديدة" في محيط مستوطنات "غلاف غزة"، تأهبا لأي طارئ وتحسبا لإطلاق صواريخ من غزة، فيما استأنف الجيش أعمال البناء في جدار الفصل العنصري عند القطاع.

ويوم الجمعة، ومع انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى، أعلن الجيش عن أن كافة المناطق الملاصقة لحدود قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما تتواصل فعاليات مسيرة العودة على الرغم من قمع جيش الاحتلال للمدنيين ما أدى إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 فلسطيني بجراح متفاوتة.

وبعد يومين من العدوان الدموي على القطاع، ولتبرير قتله للمدنيين الفلسطينيين، عمم جيش الاحتلال بيانا وصورا زعم أنها أسلحة ووسائل قتالية استخدمها العديد من المتظاهرين للاعتداء على جنود الاحتلال، على حد تعبير الاحتلال.

ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة
ليبرمان يهدد الغزيين ويقول إنه "في المرة القادمة سنرد بشكل أكثر حدة، وسنستخدم كل ما هو متاح لنا".
 

إلى ذلك، استأنف جيش الاحتلال صباح اليوم بناء الجدار على الحدود مع القطاع تحت ذريعة إحباط الأنفاق في المنطقة، وقد توقف العمل في الأسبوع الماضي بعد أن أحرق فلسطينيون عدة أدوات وآليات تستخدم في الحفريات.

على الصعيد التطورات الميدانية، اعتقلت قوة عسكرية صباح اليوم، فلسطيني تخطى الحدود ونقلته إلى قوات الأمن للتحقيق. وفي حادثة أخرى، أطلقت قوات لواء "غولاني" النيران على حدود قطاع غزة مع رفح وخان يونس بعد أن حاول فلسطينيون الوصول إلى السياج.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جثتي اثنين من الشهداء في مظاهرات ومسيرات، يوم الجمعة، قد تم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الذي رفض التطرق للموضوع.

وزعمت مصادر في القيادة الجنوبية للجيش أن التوتر على طول الحدود يتجه نحو الهدوء، لكن الجيش يدعي أنه مستعد لتجديد الاشتباكات.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر بالجيش قوله: "بقيت خيام المظاهرات في مواقع مختلفة على طول الحدود، وكان هناك عدد قليل من النشطاء علما أن حركة حماس لم تزيل الخيام، صحيح انخفض التوتر، لكننا ما زلنا مستعدين للتحرك إذا حدثت اضطرابات".

وردا على المزاعم الإسرائيلية، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها حقٌ مكفول، وستظل مشرعةً للتحرر من الاحتلال وفق ما تقتضيه كل مرحلة، فشعبنا الفلسطيني احتضن المقاومة المسلحة وأنجز ومارس المقاومة السلمية فأبدع فهو شعبٌ عظيم لن ينكسر وسيواصل مسيرته حتى العودة والتحرير".

 

ملف خاص | يوم الأرض

#قطاع غزة
#القبة الحديدية
#الجدار
#الأنفاق
#جيش الاحتلال
#مسيرة العودة
#شهداء
#حماس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة
إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة

2018-04-01

ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة
ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة

2018-04-01

نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق
نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

2018-03-31

الأكثر قراءة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

2018-03-31
الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

2018-03-31
حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

2018-03-31
عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

2018-03-31
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

2018-03-31