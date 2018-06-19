مستشار لنتنياهو يزور موسكو سرا لبحث التواجد الإيراني بسورية

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم الثلثاء، أن المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، زار موسكو سرا يوم أمس، الإثنين، وأجرى محادثات مع نظيره الروسي نيكولاي بتروشوف، ومسؤولين روس آخرين.

وجاء أن المحادثات تركزت حول الاقتراح الروسي لبلورة تفاهمات جديدة في جنوبي سورية، والطلب الإسرائيلي بإخراج القوات الإيرانية من سورية.

وتأتي زيارة بن شبات إلى موسكو بعد أيام من المكالمة الهاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الوضع في سورية.

وأكدت مكتب رئيس الحكومة صحة الأنباء بشأن الزيارة، إلا أنه رفض التعقيب حول مضمون المحادثات.

يشار إلى أن نتنياهو كان تطرق، في الجلسة الأسبوعية للحكومة، الأحد، إلى التواجد الإيراني في سورية، وقال "إننا نعمل وسنعمل ضد محاولات التموضع العسكري الإيراني وأذرع إيران، سواء قرب الحدود أو في العمق السوري"، مضيفا أن إسرائيل ستعمل "ضد التموضع الإيراني في أي مكان في سورية".

وفي تعقييبه عن محادثاته مع الرئيس الروسي، قال نتنياهو إنه تحدث مع بوتين، ووزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بشأن المنطقة، وأنه أكد على "المبادئ الأساسية" لإسرائيل بشأن سورية، وأولها "أنه يجب على إيران أن تخرج من سورية"، على حد تعبيره.