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الاحتلال يدرس توسيع مساحة الصيد في غزّة إلى 12 ميلا

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 17:11

الاحتلال يدرس توسيع مساحة الصيد في غزّة إلى 12 ميلا
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قدّمت قيادة الاحتلال العسكريّة، في الأيام الأخيرة، توصياتها للقيادة السياسيّة بضرورة توسيع مساحة الصّيد في قطاع غزّة من تسعة أميال بحريّة إلى 12 ميلا بحريًا.

ووفقًا للتوصية التي نشرتها التلفزة الرسميّة الإسرائيليّة – "كان"، فإن توسيع مساحة الصّيد ستحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع وستخفض نسبة البطالة في القطاع.

ولم تتخذ الحكومة الإسرائيليّة قرارا بهذا الخصوص بعد، في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للقناة إن توسيعَ مساحة الصّيد يأتي تبعًا لتقديرات الأوضاع العملياتيّة ومشروطة بموافقة القيادة السياسة.

وكان الاحتلال قد وسّع مساحة الصّيد في قطاع غزّة قبل 3 أشهر من ستّة أميال إلى تسعة أميال.

وكان الاحتلال الإسرائيليّ قد ضرب حصارًا على قطاع غزّة عام 2006 بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعيّة، وعزّزه بعد سيطرة الحركة على القطاع في صيف عام 2007.

ووفقًا لنقابة الصّيادين في غزّة، فإن 40 ألف فلسطينيّ يعيشون من صيد السّمك في القطاع، علمًا بأن معظم قطعان السمك المهاجر تتواجد على بعد 10 أميال من الشاطئ.

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#غزة
#مساحة الصيد
#الحصار على غزة

من عرب 48

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