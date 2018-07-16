إصابات بقصف الاحتلال لمطلقي الطائرات الورقية بغزة

أصيب عدة شبان بجراح متفاوتة بعد استهدافهم عصر اليوم الإثنين، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي باتجاه مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، بزعم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".

ولليوم الثاني على التوالي تستهدف الطائرات المسيرة الإسرائيلية بصواريخ مجموعات لفلسطينيين على السياج الأمني ضمن نشاطهم في مسيرات العودة، حيث يزعم الاحتلال بأن الصواريخ موجهة لمطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

ويتجدد القصف الإسرائيلي، بعد يوم من إعلان "التهدئة" ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال بعد تصعيد العدوان العسكري على القطاع واستهداف مقرات والعديد من الأهداف للمقاومة، حيث استشهد طفلان وأصيب 25 مدنيا بجراح متفاوتة.

وتنصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفاهمات "التهدئة" مع فصائل المقاومة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية، حيث اشترطت ذلك بوقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

من جانبها حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه: " تهديدات قيادات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لغزة لن تمنع أبناء شعبنا الأبطال من استمرار النضال بكافة أشكاله وأدواته لنيل حقوقهم وعلى رأسها إنهاء الحصار، ولا المقاومة الباسلة من الدفاع عن شعبنا والتصدي للعدوان فمن يملك الحق هو الأقوى وحتما سينتصر".