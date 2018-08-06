إضراب مفتوح للممرّضات بدءًا من الغد

تبدأ الممرضّات غدًا، الثلاثاء، إضرابًا مفتوحًا عن العمل في المشافي والعيادات احتجاجًا عن العنف ضدّهنّ.

كما تحتجّ الممرّضات على "عدم قدرة الحكومة الإسرائيليّة على التصدّي للعنف الشديد في الجهاز الطبي، وعدم تطبيقها توصيات لجنة القضاء على العنف، التي صدرت قبل تسعة أشهر".

وقالت رئيسة نقابة الممرضّات، إيلينا كوهين، إن "الممرضات والممرضين في إسرائيل قرّروا أن "دمهم لن يذهب هدرًا، لذلك أعلنّا، صباح اليوم، إضرابًا شاملًا إلى أن يتم اتّخاذإجراءات فورية لإنهاء العبء الذي لا يطاق وحماية الفرق الطبية والعاملين الصحيين".

وأضافت أنّه من غير المعقول أن تذهب الممرّضة إلى عملها في علاج المرضى وأن ينتهي بها المطاف وهي تخضع للعلاج، "ومن غير المعقول أن تقف الحكومة الإسرائيليّة ترقب من بعيد تحوّل الجهاز الطبي إلى ساحة حرب، فيها الممرضات والطواقم الطبية وعمال الجهاز الطبي أكياس للّكم".