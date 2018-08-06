  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مخطط لإعادة تدوير النفايات الإسرائيلية على أراضي القدس المحتلة

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 16:26

مخطط لإعادة تدوير النفايات الإسرائيلية على أراضي القدس المحتلة
المشروع سيقام على أراضي فلسطينية شرق مستوطنة "معاليه أدوميم" (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

رصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة 1.4 مليار شيكل لمشروع إعادة تدوير النفايات والذي سيقام على أراضي فلسطينية بالقدس المحتلة.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن مجموعة من الوزارات حضرت المخطط ورصدت الميزانية للمشروع الذي سيقام على أراضي فلسطينية شرق مستوطنة "معاليه أدوميم" المتاخمة للقدس المحتلة، علما أن المخطط بحاجة لمصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية للشروع بتنفيذه.

ويهدف المشروع للتخلص من النفايات الإسرائيلية، ونص المقترح الأول للمشروع على نقل النفايات من البلاد ودفنها في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، بيد أن تحفظ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حال دون ذلك، مما تم استحداث المشروع ليقتصر على إعادة تدوير النفايات.

ويأتي هذا المخطط المتاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، تطلع الحكومة الإسرائيلية لضم كتل استيطانية إلى نفوذ إسرائيل عبر إقامة مشاريع تحت غطاء التطوير بغرض الاستيلاء ووضع اليد على أوسع مساحة من الأراضي الفلسطينية وتوظيفها لمشاريع استيطانية، بحسب منظمات من اليسار الصهيوني الإسرائيلي.

التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية بالمعرجات
اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الإثنين، على رعاة أغنام من البدو في منطقة المعرجات غرب أريحا بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن محاولاتهم التضييق على سكان المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية.
 

وسيتم رصد ميزانية أولية تقدر بين 700 مليون إلى 800 مليون شيكل من قبل وزارة البيئة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال بالقدس، على أن يتم بالمرحلة الأولى إقامة محطة للنفايات التي تستوعب بالأساس النفايات من المدينة المحتلة، حيث سيتم إعادة تدوير النفايات وأيضا حرق بعضها.

كما سيتم رصد ميزانية بقيمة 400 مليون شيكل من مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي، حيث سترصدها سلطة المياه بوزارة البنى التحتية، على أن يتم رصد ميزانية بقيمة 200 مليون شيكل بهدف إنفاذ القانون بحق كل من يقوم بحرق النفايات.

ويحظى مخطط المشروع بدعم ومصادقة من الوزارات الحكومية، البيئة، البنى التحتية والمالية وكذلك موافقة الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بيد أن مصادر مطلعة على المشروع أكدت أن وزارة الأمن الإسرائيلية، تشترط المصادقة على المخطط بإشراكها بالتخطيط ومنحها الصلاحيات لتشغيله وتجنيد القوى العاملة.

وستعقد بغضون الأيام القريبة جلسة عمل بين كافة الأطراف والوزارات الحكومية الإسرائيلية للتباحث في تحريك المشروع وسبل إخراجه لحيز التنفيذ قبيل إطلاع السلطة الفلسطينية عليه.

وحسب وزارة البيئة الإسرائيلية، هناك الكثير من المكاره البيئة التي مصدرها الأساسي الوجود الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، حيث أن معالجة هذه المكاره سيكلف أكثر من 4 مليار شيكل وبحاجة لتوظيف 26 شخصا للعمل على معالجة المكاره ومكبات النفايات العشوائية بالضفة، علما أن هناك 40 مجمعات نفايات مشتعلة والتي تسبب مكاره بيئية.

 


#تدوير النفايات
#الحكومة الإسرائيلية
#مجمع نفايات
#القدس المحتلة
#وزارة البيئة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل
تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

2018-08-06

ترقية ضابط إسرائيلي أعدم الفتى الكبسة
ترقية ضابط إسرائيلي أعدم الفتى الكبسة

2018-08-06

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06

الأكثر قراءة

الاحتلال ينجز حاجزًا مائيًا على الحدود البحرية مع غزة

الاحتلال ينجز حاجزًا مائيًا على الحدود البحرية مع غزة

2018-08-05
شاكيد تهدد:

شاكيد تهدد: "إلغاء قانون القومية سيؤدي إلى حرب بين السلطات"

2018-08-05
لا تصور إسرائيليا واضحا بشأن تهدئة غزة:

لا تصور إسرائيليا واضحا بشأن تهدئة غزة: "التسويات مفروضة"

2018-08-05
الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

2018-08-05

"صيد السّاحرات": دور "هآرتس" في حملة التّحريض على دارين طاطور

2018-08-05