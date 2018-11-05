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غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 21:55

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج
كاتس في سلطنة عمان
عرب 48

في تعقيبه على زيارة وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس الأحد، إلى سلطنة عمان، دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى الدفع بخطة أسماها "سكك السلام" والتي سيعرضها كاتس خلال زيارته.

وكتب غرينبلات على تويتر "يتواجد وزير المواصلات والاستخبارات، اليوم، في عمان، في مؤتمر دولي حول المواصلات".

وأضاف أن كاتس سوف "يعرض خطة لإقامة سكة حديدية بين إسرائيل والأردن والسعودية والخليج".

وكتب أيضا "لنستمر في هذا الحوار، فمثل هذه الجهود تدعم جهودنا".

يذكر، أن كاتس كان قد توجه، الأحد، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول النقل والمواصلات الدولية.

وبحسبه، فإنه يتوجه إلى عمان بمهمة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعرض مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط، "ضمن الجهود لتعزيز المحور الذي يتجاوز إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق قوة".

كما تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد توجه إلى عمان، في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في زيارة سرية، برفقة رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي ومدير عام وزارة الخارجية والمستشار العسكري، واجتمع هناك مع السلطان قابوس بن سعيد.

وصرح نتنياهو لاحقا أنه ينوي القيام بزيارة أخرى لدولة خليجية، يرجح أنها البحرين.

وعلى صلة، كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الجمعة الماضي، أنّ نتنياهو التقى وزير الخارجية العمانيّ، يوسف بن علوي، في ميونخ الألمانيّة، في شباط/فبراير الماضي، وناقش معه المشروع النووي الإيراني، وتطوير العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جيسون غرينبلات
#يسرائيل كاتس
#بنيامين نتنياهو
#سلطنة عمان
#يوسف بن علوي
#قابوس بن سعيد

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج

من عرب 48

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