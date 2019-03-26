مسؤول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار؛ ووفد مصري في تل أبيب غدًا

قال مسؤول إسرائيلي في أعقاب المشاورات الأمنية الإسرائيليّة، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه "لا وقف لإطلاق النار"، في حين قرّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الدفع بقوّات إضافية إلى غلاف قطاع غزّة، منها لواء مشاة وكتيبة مدفعيّة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه مطّلع على المشاورات الأمنيّة، أن إسرائيل "تأخذ بالحسبان إمكانيّة تجدد المعارك في أيّة لحظة، أقرب موعد ننظر إليه هو يوم السبت المقبل، الذي نعتبره موعدًا مشحونًا".

وذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الوفد الأمني المصري سيعود إلى تل أبيب غدًا، وسيلتقي مستشار الأمني القومي، مئير بن شابات، لبحث التهدئة في قطاع غزّة، ومنع تصعيد الأوضاع في ذكرى يوم الأرض، السبت المقبل.

ورغم الدفع بهذه التعزيزات والتصريحات الرسميّة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أزال كافة التقييدات لسكان البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع، منها العودة إلى المدارس غدًا.

ويأتي تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته في قطاع غزّة رغم إزالته الحواجز العسكريّة التي نصبها في محيط القطاع، منذ أمس، الإثنين، وإعادة تشغيل القطارات في المنطقة، بعد الأنباء عن التوصّل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

"الإرباك الليلي" مستمرّ

ورغم الأنباء أن التهدئة شملت إيقاف فعاليات "الإرباك الليلي"، إلا أنها استمرّت مساء اليوم، وقام شبان من الناشطين باجتياز الجدار الأمني والاستيلاء على معدات لجيش الاحتلال شرق مخيم البريج، على حدود وسط القطاع وإحراق خيمة لقناصة الاحتلال، فيما أصيب شاب أثناء الانسحاب، كما أطلق الشبان عشرات البالون الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال سكان البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع إنهم سمعوا دويّ انفجارات في المنطقة، قال الجيش الإسرائيلي إنها بسبب نشاطات "الإرباك الليلي".

وساد هدوء حذر، منذ صباح الثلاثاء، في محيط قطاع غزة بعد ليلة نفذت خلالها الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات واسعة على أهداف للفصائل الفلسطينية، أعقبها إطلاق فصائل المقاومة عددا من الصواريخ باتجاه البلدات الاستيطانية المحيطة بالقطاع المحاصر.

ونقلت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، وصفته بأنه مقرب من نتنياهو، نفيه التوصل إلى اتفاق هدنة جديد، مشددا على أنه "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل على استعداد لتسديد ضربات أخرى أشد.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الثلاثاء، مشاورات أمنيّة، بعد عودته إلى البلاد من زيارته إلى الولايات المتحدة، التي قطعها بسبب تطوّرات الأوضاع في قطاع غزّة.

ونقلت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، وصفته بأنه مقرب من نتنياهو، نفيه التوصل إلى اتفاق هدنة جديد، مشددا على أنه "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل على استعداد لتسديد ضربات أخرى أشد.

تغطية خاصّة | العدوان على غزّة: