لجنة أميركية إسرائيلية تشرع بوضع خرائط الضم

شرعت لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة بعقد اجتماعات لـ"ترسيم الحدود" ووضع خرائط الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة بموجب خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلامميًا بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك وفق ما كشفت تقارير صحافية وردت بوسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلت تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ورئيس الطاقم الإسرائيلي غي اللجنة، الوزير ياريف ليفين.

وقال فريدمان، خلال زيارته برفقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة الغربية: "نتطلع إلى الذهاب من هنا للجلوس في مكان هادئ، ويمكننا إخراج بعض الأوراق والبدء في العمل".

وأضاف فريدمان في تصريحات للصحافيين: "فريقنا موجود هنا، وسنعمل على الفور، نأمل إكمال عملنا في أسرع وقت ممكن، وإكماله بالطريقة الصحيحة لدولة إسرائيل".

من جانبه، أكد نتنياهو أن "عملية ترسيم الحدود المشتركة للطاقمين الإسرائيلي والأميركي تنطلق اليوم من أريئيل".

وإضافة إلى فريدمان، يضم الوفد الأميركي مساعد السفير أرييه لايتستون والمسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي سكوت ليث.

وكان نتنياهو قد أعلن أن الوفد الإسرائيلي يضم وزير السياحة ياريف ليفين ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي رونين بيريتس، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن ليفين قال في افتتاح الجلسة للطاقم المشترك: "يسرنا جدًا بدء العمل المشترك للطاقم الأميركي - الإسرائيلي. إن هدفنا حقا هو الوصول إلى خريطة دقيقة وكاملة للمناطق التي سيكون بالإمكان فرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا".

وأضاف: "كما سيعمل معنا الطرف الأميركي وسنكمل العمل في أسرع وقت ممكن". وتابع: "نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".

وستتفق اللجنة المشتركة على المناطق التي ستضمها إسرائيل إليها بموجب "صفقة القرن" المزعومة على أن تعترف الولايات المتحدة بهذا الضم.

وتهدف اللجنة إلى إجراء مسح كامل لأراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 67، وتحديد المناطق التي سيسمح لدولة الاحتلال، وبالاتفاق مع الإدارة الأميركية، بضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ومن ضمنها نحو 70% من مناطق (سي)، بما يشمل غور الأردن وشمالي البحر الميت.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، صرح في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بأن إسرائيل تريد اقتطاع 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية استنادا إلى الخطة الأميركية المزعومة.