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حرب كلامية داخل الليكود: بركات يطالب كاتس بالاستقالة

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 10:28

حرب كلامية داخل الليكود: بركات يطالب كاتس بالاستقالة
كاتس (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اشتدت الحرب الكلامية بين وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست نير بركات، رئيس بلدية القدس السابق، وكلاهما من حزب الليكود. ووصف كاتس بركات، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، بأن "انشغاله منصب على مهاجمة آخرين فقط لأنه ليس لديه اهتمامات أخرى".

وأضاف كاتس، على خلفيات انتقادات وجهها بركات إليه، أن "نير بركات كان رئيس بلدية القدس الأكثر فشلا. وقد حول العاصمة إلى المدينة الأكثر فقرا في الدولة وأكثر مدينة يتخلى عنها سكانها. وعلى هذا الشخص ألا ينشغل بأي أمر اقتصادي".

وتابع كاتس أن "أعضاء الليكود لا يحبون التآمر. وبرأيي أن وضعه سيسوء في المرة القادمة. وبإمكانه التحدث ضدي، لكنه في الواقع يتحدث ضد رئيس الحكومة" بنيامين نتنياهو.

ورد بركات على كاتس، قائلا للإذاعة إن "المسؤول عن إدارة الأزمة الاقتصادية هو وزير المالية. وجميعنا يعلم أن هذا كان فشلا كبيرا. والمالية بحاجة إلى شخص لديه الخبرة والفهم الاقتصادي. وهذا المنصب كبير عليه جدا. وهو يهاجم الوزراء".

وأضاف بركات أنه "لا يوجد أحد في الدولة لا يعلم أن المالية فشلت في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكل يوم يمر ويبقى يسرائيل كاتس في منصبه كوزير للمالية، هو خطر على اقتصاد إسرائيل ومعيشة قرابة مليون شخص وخطر على حكم الليكود واليمين. يجب تغيير الاتجاه والطريق ولذلك على كاتس الاستقالة الآن".

وتأتي هذه المواجهة بين الاثنين على خلفية وعد أطلقه نتنياهو قبل تشكيل الحكومة بتعيين بركات وزيرا للمالية. وبعد انتقادات عديدة وجهها بركات لكاتس، قال الأخير لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، يوم الخميس الماضي، إنه "غالبا لا أتطرق إلى جعجعات، لكن هذه المرة سأذكر اسم بركات، فقد كان رئيس البلدية الأكثر فشلا في تاريخ القدس، وحولها إلى المدينة الأكثر فقرا والأكثر اتساخا".

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#حزب الليكود
#يسرائيل كاتس
#نير بركات

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