بطريقها للإمارات: طائرة إسرائيلية تحلق بالأجواء السعودية

دخلت الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات ظهر اليوم الإثنين، المجال الجوي السعودي، وذلك في أول رحلة علنية لطائرة إسرائيلية تدخل المجال الجوي السعودي.

وأقلعت رحلة شركة طيران "العال" الإسرائيلية التي تقل الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى الإمارات عند العاشرة والنصف من مطار بن غوريون في اللد لتدخل لاحقا المجال الجوي السعودي، في أول خطوة معروفة من هذا القبيل تقدم عليها شركة طيران تجارية إسرائيلية بشكل علني.

وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية (فلايت رادار24) أن رحلة طيران العال (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.