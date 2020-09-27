الصحة الإسرائيلية: 2.5% من مواطني الدولة أصيبوا بكورونا

أظهرت بيانات إحصائية بأن 2.5% من موطني الدولة أطيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 227100 إصابة، بينها 68122 إصابة نشطة، منها 41253 إصابة شخصت في الأسبوع الأخير، وهي حصيلة التي شخصت خلال شباط/فبراير حتى شهر يوليو/تموز.

وتأتي هذه البيانات مع دخول الإغلاق الشامل يومه الثالث والذي سيتواصل حتى 12 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وعلى الرغم من الإغلاق، يواصل الفيروس الانتشار وتسجيل معدل قياسي بالإصابات الذي يتجاوز الـ8000 إصابة يوميا.

ووفقا لمعطيات الوزارة، شخصت، الجمعة، 8315 إصابة جديدة بالفيروس، و4174 إصابة حتى مساء السبت، وأظهرت نتائج الفحوصات بأن شخص واحد من بين 6 أشخاص تم فحصهم كانت النتائج موجبة أي الإصابة بالفيروس، وكانت نتائج الفحوصات الموجبة 13.8%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع متواصل بمعدل العدوى والإصابة بالفيروس الذي سجل بيومي السبت والجمعة 17%، وهو أعلى معدل عدوى يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد.

إلى ذلك، يتواصل الارتفاع في عدد الإصابات الخطيرة وتسجيل معدل قياسي يومي بوفيات كورونا، حيث أعلن عن وفاة 29 مصابا في آخر 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات 1441 حالة وفاة.

وتواصل المستشفيات تسرير المزيد من الإصابات بكورونا، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1436 مصابا، بينهم 728 مصابا بحالة خطيرة، كما سجل معدل قياسي بإجمال الحالات الحرجة، حيث أظهرت معطيات المستشفيات بأن 200 من المصابين تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت نتائج الفحوصات بأن شخص واحد من بين 6 أشخاص تم فحصهم كانت النتائج موجبة أي الإصابة بالفيروس، في ارتفاع لمعدل العدوى والإصابة الذي سجل 17%، وهو أعلى معدل عدوى يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد.

بالأسبوع الأخير: نحو 700 إصابة بكورونا بطمرة وسخنين وأم الفحم

وتوزعت الإصابات في الأسبوع الأخير في البلاد على النحو التالي: القدس 4585 إصابة جديدة، وبني براك 2764، وأسدود 2041، وتل أبيب 1353، ومستوطنة "موديعيت عيليت" 1195، وأم خالد (نتانيا) 1139، وملبس (بيتاح تكفا)1077، وبئر السبع 934، وريشون لتسيون 847، وحيفا 838، ومستوطنة "بيتار عيليت" 826، وصرفند (رحوفوت) 773، ومستوطنة "إلعاد" 773، وبيت شيمش 760، وبات يام 557، وعسقلان 554، والخضيرة 454 إصابة.

كما سجلت خلال الأسبوع الأخير 410 إصابة بجديدة في نتيفوت، و347 في رمات غان، وكريات جات 333، واللد 325 إصابة، والعفولة 319، ومتسوطنة "مويدعين-رعوت" 284، وكفار سابا281 ، وراس العين 277، ومدينة أم الفحم 262، وأوفيكيم 256، ويفنه 254، وأور يهودا 147، وعراد 236، ورعنانا 228، وهرتسليا 227، ومدينة طمرة 222، وسخنين 212، و207 إصابات في عكا.