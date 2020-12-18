لقاح كورونا: العرب مترددون أكثر من اليهود

يعبر المواطنون العرب عن تخوفهم من التطعيم بلقاح كورونا أكثر من اليهود، حسبما أظهر استطلاع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة. وتبين أيضا أن أبناء سن 65 عاما فما فوق متحمسون أكثر من الفئات العمرية الأخرى لتلقي اللقاح، خاصة وأن روتين حياتهم كان الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وقال 16% من العرب، 6% من اليهود، 6% من أبناء 65 عاما فما فوق، إنهم لا يعرفون إذا كانوا سيتلقون اللقاح. لكن 16% من العرب، 10% من اليهود، 4% من أبناء 65 عاما فما فوق، أكدوا أنهم لن يتلقون اللقاح.

ورجح 20% من العرب، 17% من اليهود، 8% من أبناء 65 عاما فما فوق، أنهم سيتلقون لقاح كورونا. وقال 28% من العرب، 42% من اليهود، 32% من أبناء 65 عاما فما فوق، إنهم سيالقون اللقاح ولكنهم سينتظرون قليلا.

وأكد 20% من العرب، 25% من اليهود، 50% من أبناء 65 عاما فما فوق، على أنهم سيتلقون اللقاح دون تحفظ.

وتعني هذه النتائج أن 84% من اليهود يرجحون أو يؤكدون أنهم سيتلقون لقاح كورونا، بينما تنخفض هذه النسبة بين العرب إلى 68%، وترتفع هذه النسبة إلى 90% بين أبناء 65 عاما فما فوق. وفي المقابل، يتردد أو يرفض 32% من العرب تلقي اللقاح، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 16% بين اليهود.

وبين أبناء 65 عاما فما فوق، قال 59% إنهم يعتقدون أن اللقاح ناجع، فيما اعتبر 17% منهم إنه ناجع بكل تأكيد. وفي المقابل، قال 47% من مجمل المستطلعين إنهم يعتقدون أن اللقاح ناجع، بينما أكد 17% نجاعته.

كذلك قال 55% من أبناء 65 عاما فما فوق إنهم يعتقدون أن اللقاح آمن، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 42% بين مجمل المستطلعين. واعتبر 18% من أبناء 65 عاما فما فوق إن اللقاح آمن بالتأكيد، مقابل 12% بين مجمل المستطلعين.

وقال 31% من مجمل المستطلعين إن الحكومة الإسرائيلية فاشلة في مواجهة كورونا، و29% إن أدائها متوسط، و18% أنه غير جيد؛ بينما رأى 33% أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فشل في مواجهة الجائحة، 24% أن أداءه متوسط، و15% أن أداءه غير جيد.