كوشنير يلتقي نتنياهو قبيل زيارة الوفد الأميركي الإسرائيلي للمغرب

يصل إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث سيلتقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والعديد من المسؤولين، وذلك تمهيدا للزيارة الأميركية الإسرائيلية المشتركة إلى المغرب، غدا الثلاثاء، لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط.

ويضم الوفد الأميركي الذي يترأسه كوشنر، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ورئيس السلطة الأميركية للتنمية الاقتصادية الدولية آدم بولر، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

وإلى جانب اللقاء مع نتنياهو، يجتمع كوشنر وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، وخلال اللقاءات سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الزيارة الأميركية الإسرائيلية للمغرب، وإقرار التفاصيل الأخيرة في مباحثات التطبيع بين إسرائيل والمغرب.

وسيرأس الوفد الأميركي إلى المغرب كوشنر، فيما يتوقع أن يرأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، كما حدث مع الزيارتين السابقتين إلى الإمارات والبحرين.

وستشهد الزيارة المشتركة للوفد الأميركي الإسرائيلي إجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب الذي جرى التوصل إليه قبل نحو أسبوعين.

ومن بين كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المرافق إلى شابات، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيتس، ورئيس طاقم وزير الخارجية حاييم ريغيف ونائب رئيس مجلس الأمن القومي "ماعوز" وغيرهم.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون مع كبار المسؤولين في المغرب، بمن فيهم رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ووزراء ومسؤولين كبار.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي قوله إن "الرغبة هي تطوير علاقات واسعة في جميع المجالات والوصول إلى فتح سفارات".

ويطير الوفد الأميركي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، من مطار بن غوريون في اللد، على متن طائرة "إلعال" الإسرائيلية التي ستحط في مطار العاصمة المغربية، الرباط، وتأتي هذه الرحلة المباشرة لتؤكد حدوث تقدم باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر بالتوسط فيه.

وستوضع على الطائرة، التي ستقوم بالرحلة، أعلام إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كلمة سلام باللغات العبرية والعربية والإنجليزية.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس ترامب اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، فيما أعلنت شركتا طيران إسرائيليتان، بينهما "إلعال"، أنهما جاهزتان لتسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمغرب.

وزيارة الوفد الإسرائيلي الرسمي المغرب، الثلاثاء، هي الأولى من نوعها، إذ كانت تجمع الرباط وتل أبيب علاقات دبلوماسية على مستوى منخفض، جمدها المغرب في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ومع هذا الإعلان، تكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، كما تصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.