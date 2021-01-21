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الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 14:47

الوزير السابق بيني بيغن ينضم إلى حزب ساعر
بيغن وساعر (حملة حزب "أمل جديد")
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن الوزير الإسرائيلي السابق بيني بيغن، اليوم الخميس، عن انضمامه إلى حزب "أمل جديد"، برئاسة غدعون ساعر. وانضم بيغن بذلك إلى عدد من قادة حزب الليكود الذين انضموا إلى ساعر، وبينهم زئيف إلكين ويفعات شاشا بيطون.

وقال بيغن في بيان إنه "نشهد في السنوات الأخيرة وفي السنة الأخيرة خاصة، ظاهرة غريبة وخطيرة. وتصدر عن الحكومة بالذات هجمات شديدة وفظة ضد مؤسسات الحكم المركزية في دولة إسرائيل، ضد مؤسساتنا الرسمية. وينبغي إيقاف هذه الظاهرة. والطريقة لإيقافها هي بواسطة تغيير الحكومة".

وأضاف بيغن أنن "لدينا فرصة لتنفيذ ذلك بالانتخابات القريبة وعلى كل واحد ملقى واجب المشاركة في هذا المجهود والقيام بتغيير الحكم في إسرائيل".

من جانبه، قال ساعر في بيان، إنه "لا حاجة للتعريف ببيني بيغن. وسيكون الوزير السابق بيغن إضافة هامة للغاية في المعركة على مستقبل الدولة. وثمة أهمية لأن تتمكن إسرائيل منن الاستفادة من تجربته الغنية، ومن تبصره وترجيح رأيه ومن القيم التي يمثلها".

وأضاف ساعر أنه أسس حزبه "من أجل تغيير الحكم، وضمان مستقبل أفضل لمواطني الدولة، وإعادة الاستقرار والحفاظ على القيم الأساسية التي تأسست عليها دولة إسرائيل".

ويذكر أنن بيغن هو نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، مناحيم بيغن، وتولى منصب وزير العلوم في حكومة يتسحاق رابين، ووزير بدون حقيبة في حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي الانتخابات الداخلية في الليكود، عام 2012، لم ينتخب بيغن في مكان مضمون في قائمة مرشحي الليكود، وعاد إلى الحياة السياسية عام 2015، وانتخب عضوا في الكنيست عن الليكود. وأعلن عشية انتخابات نيسان/أبريل 2019 أنه لن ينافس على عضوية الكنيست.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#غدعون ساعر
#بيني بيغن

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