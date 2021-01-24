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تراجع فحوصات كورونا: 998 حالة وفاة بالبلاد خلال يناير الجاري

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 11:18

تراجع فحوصات كورونا: 998 حالة وفاة بالبلاد خلال يناير الجاري
35 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 35 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تم تسجيل 2394 إصابة جديدة بالفيروس في آخر 24 ساعة، في مؤشر لتراجع فحوصات كورونا بنهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 998 حالة وفاة بكورونا منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك في أعلى حصيلة للوفيات تسجل بالبلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتواصل بالوفيات واستمرار تسجيل معدل قياسي بالإصابات، لوحظ التراجع في فحوصات كورونا في نهاية الأسبوع، إذ تم أخذ نحو 31 ألف عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج بأن 8% منها كانت موجبة.

ووفقا للبيانات الصحية، تتواجد في البلاد 75053 إصابة نشطة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ انتشار الفيروس بآذار الماضي، 595097 إصابة بغالبيتها وصفت بالطفيفة وأخضعت للرعاية عبر الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وتشهد المستشفيات بالبلاد ازدحاما بالمرضى، حيث يرقد في أقسام كورونا 1914 مصابا، بينهم 1228 مصابا بحالة خطيرة و316 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعد وفاة 35 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة وفيات كورونا إلى 4361 حالة وفاة.

وتأتي هذه البيانات، في الوقت الذي كشفت معطيات وزارة الصحة النقاب عن تسجيل معدل قياسي بإصابات كورونا بصفوف الأطفال وطلاب المدارس والفتية والمراهقين، وذلك على الرغم من الإغلاق وتعليق التعليم الوجاهي وانتظام الدراسة منذ أسابيع عبر منظومة التعليم عن بعد "زووم".

وأظهرت معطيات الصحة بأن 51218 طالبا وطالبة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية كانون الثاني/ يناير الجاري، مقارنة بتسجيل 34495 إصابة بصفوف الطلاب والأولاد بالموجة الثانية للفيروس.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الإصابة بصفوف الأولاد وطلاب وطالبات المدارس من شأنه الارتفاع وتسجيل المزيد من الإصابات مع عودة التعليم الوجاهي إلى مقاعد الدراسة في الأسبوع المقبل، خصوصا بظل التحذيرات من انتشار سلالات جديدة للفيروس، منها نسخة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا، وسلالة كورونا الجنوب أفريقية.

وفي المقابل، تستمر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 2.5 مليون شخص ضد الفيروس، بينهم أكثر من مليون تم تطعيمهم بالجرعتين الأولى والثانية.

وخلافا لعدم الإقبال على فحوصات كورونا في نهاية الأسبوع، إلا أنه لوحظ الإقبال على التطعيم، حيث حصل 195 ألف شخص على التطعيم ضد فيروس كورونا.

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