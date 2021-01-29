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استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:00

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"
مواجهات بيننن الشرطة والحريديين في أشدود، الأحد الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، تراجع قوة حزب "أمل جديد"، برئاسة غدعون ساعر، مقابل تزايد التأييد لحزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، واستقرار قوة حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وتجاوز حزب العمل، برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، نسبة الحسم، فيما لم يتجاوزها حزب "الإسرائيليين" الذي أسسه رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي.

وليس واضحا بعد إذا ستجري تحالفات بين أحزاب قبل الموعد النهائي لتقديم قوائم مرشحي الأحزاب، في الرابع من شباط/فبراير المقبل.

وحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم، فإن حزب الليكود سيحصل على 30 مقعدا لو جرت انتخابات الكنيست الآن، مسجلا بذلك تراجعا بمقعد واحد.

وحل "ييش عتيد" كثاني أكبر حزب، بحصوله على 18 مقعدا، أي بزيادة مقعدين عن استطلاع الأسبوع الماضي. وأصبح الفارق بيننه وبين حزب ساعر 4 مقاعد بعدما تراجع الأخير بمقعدين ليحصل على 14 مقعدا. وقالت الصحيفة إن التقديرات هي أن مقعدين خسرهما حزب "كاحول لافان" واستقرا لدى ساعر، انتقلا هذا الأسبوع إلى لبيد، الذي تزايدت شعبيته على خلفية استياء اليهود العلمانيين من عدم التزام الحريديين بتعليمات كورونا، والمواجهات مع قوات الشرطة التي توصف بـ"انتفاضة الحريديين".

وارتفعت قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، بمقعد واحد،، يرجح أنه أخذه من الليكود، ليحصل على 12 مقعدا في الاستطلاع الحالي.

وحصلت القائمة المشتركة على 10 مقاعد، في الوقت الذي شهدت فيه انقساما بانشقاق الحركة الإسلامية الشمالية عنها،ن واحتمال خوضها الانتخابات باثنين أو ثلاثة من الأحزاب التي تشكلها، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير.

وحصل كل من حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريديين على 8 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة افيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، وحزب ميرتس على 6 مقاعد، و"كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، على 4 مقاعد، وتجاوز حزب العمل نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد، بعد أن أظهرت الاستطلاعا في الأسابيع الأخيرة عدم تجاوزها.

ولم تتجاوز ثمانية أحزاب أعلنت عزمها خوض الانتخابات نسبة الحسم، وهي 3.25%. وحصل حزب عضو الكنيست اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي انسحب من "يمينا"، على 2.8%، بينما حصل حزب "الإسرائيليين" على 2.6%، علما أنه كان يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاعات السابقة.

ويتبين من الاستطلاع الحالي أن قوة معسكر نتنياهو، أي حزب الليكود والأحزاب الحريدية، 46 مقعدا، بينما المعسكر المعارض له 62، من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة بسبب اختلاف المواقف السياسية، خاصة وأنه يشمل القائمة المشتركة. كما أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بالاصطفافات الحزبية الحالية، حتى لو انضم "يمينا" إليه.

وفيما يتعلق بالملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 46% مقابل 41% لساعر. من جهة أخرى حصل نتنياهو على تأييد 56% مقابل 34% للبيد. كما حصل نتنياهو على تأييد 42% مقابل 36% لبينيت.

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، نتائج مختلفة:

الليكود 28 مقعدا، "ييش عتيد" 15، "أمل جديد" 13، المشتركة 11، "يمينا"11، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 7، "يسرائيل بيتينو" 6، ميرتس 6، العمل 5، "كاحول لافان" 5، الحزب الاقتصادي برئاسة يارون زليخا 4.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#استطلاع
#يائير لبيد
#غدعون ساعر
#حزب العمل
#القائمة المشتركة

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