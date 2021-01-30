الصحة الإسرائيلية: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا

توفي 52 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع، فيما تم تسجيل 6435 إصابة جدية بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، تم تشخيص 1538 إصابة بكورونا، حيث تم أخذ 72 ألف عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، وأظهرت النتائج بأن 9% من الفحوصات موجبة.

ووفقا لخطة "رمزور"، فإن جميع التجمعات السكنية والبلدات في البلاد مصنفة في المناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء، باستثناء بلدة رهط ومدينة كفار سابا، فهي المدن الوحيدة بالبلاد المصنفة خضراء.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، خلال الأسبوع الأخير توفي في البلاد 355 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 4738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1764 مصابا، بينهم 1173 مصابا بحالة خطيرة، بينما 332 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر إلى استمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة والحرجة.

ويستدل من المعطيات الطبية بأن بين الإصابات الخطيرة بالفيروس، هناك طفل وطفلة أقل من جيل 9 سنوات، و21 شابا حتى جيل 20 عاما، و43 مصابا حتى جيل 30 عاما، و98 مصابا بحالة خطيرة في الأربعينيات من العمر، علما بأن 71.1% من الإصابات الخطيرة في الستينيات من العمر، بينما 54 من الحالات الحرجة ممن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي أقل من 49 عاما.

وفي ظل انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى حملة التطعيم ضد الفيروس، حيث تم تطعيم قرابة 3 مليون شخص، بينمهم 1697752 تلقوا جرعة التطعيم الثانية، أي أن 32.31% من سكان البلاد تلقوا جرعة التطعيم الأولى، بينما 18.42% تلقوا أيضا الجرعة الثانية.

وفيما يتواصل تسجيل معدلات قياسية بالإصابات ووفيات كورونا، تعتزم الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة للمصادقة على توصيات وزارة الصحة بتمديد الإغلاق بأسبوع آخر، وهي التوصية التي تحظى بمعارضة "كاحول لافان"، والوزير بيني غانتس، وتعبر عن الخلافات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي فشل، الخميس، من المصادقة على تمديد الإغلاق بالحكومة.

وتتركز الخلافات بين نتنياهو وغانتس حول قانون يقضي برفع غرامات مخالفة لوائح وتعليمات كورونا، وعارضه نتنياهو بدايةً خشية من غضب الحريديين، قبل أن يؤيده لاحقا ويصادق عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، غير أن "كاحول لافان" يربط بين إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة وبين تمديد الإغلاق.