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يعالون يعلن عدم خوض الانتخابات المقبلة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 13:10

يعالون يعلن عدم خوض الانتخابات المقبلة
يعالون (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق ورئيس قائمة "تيلم"، موشيه يعالون، اليوم، الإثنين، انسحابه من خوض الانتخابات المقبلة، بعدما انشقّ عن قائمة "ييش عتيد" مع بداية الانتخابات الحاليّة.

وقال يعالون في بيان إنه آمن "بقدرته على زيادة تمثيل ’معسكر التغيير’" بخوضه الانتخابات منفردًا، "هذا الافتراض تبّين أنه خاطئ. في الظروف السياسية التي نشأت، النضال من أجل التغيير يلزمني ويلزم ’تيلم’ بعد خوض الانتخابات المقبلة".

وبيّنت استطلاعات الرأي عدم تجاوز يعالون بشكل دائم نسبة الحسم بفارق كبير جدًا.

ويشكّل الأسبوع الحالي الفرصة الأخيرة لترتيب قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل، حيث سيغلق باب الترشيحات بحلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة. وتسعى أحزاب صغيرة، تدل الاستطلاعات على عدم تجاوزها نسبة الحسم في حال خاضت الانتخابات منفردة، إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى أحزاب أكبر نسبيا.

وأشارت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، إلى أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، يفضل خوض الانتخابات منفردا، بعدما أظهرت الاستطلاعات في نهاية الأسبوع الماضي، أنه بات ثاني أكبر حزب بعد الليكود. رغم ذلك ليس مستبعدا ضم قوى أخرى إليه، لكن لبيد يرفض ضم أحزاب وإنما أفراد فقط، وفقا لصحيفة "معاريف". كذلك أفادت صحيفة "هآرتس" بأن استطلاعات داخلية أجراها "ييش عتيد" دلّت على أن تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد من تمثيله في الكنيست المقبلة.

وبعد أسابيع طويلة أظهرت فيها الاستطلاعات أن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، أظهرت استطلاعات نهاية الأسبوع الماضي تجاوزه لنسبة الحسم، بعد انتخاب عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة له، وانسحاب الوزيرين عمير بيرتس وإيتسيك شمولي منه. وتوقعت الاستطلاعات حصول العمل على 4 – 5 مقاعد. وتجري انتخابات داخلية في العمل، غدا، لانتخاب قائمة المرشحين.

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#يعالون
#الانتخابات الإسرائيلية
#انتخابات الكنيست

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