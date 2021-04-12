الحكومة الإسرائيلية تقرر إلغاء القيود المفروضة على جهاز التعليم

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، على رفع القيود المفروضة على جهاز التعليم والمؤسسات التعليمية، ما يتيح عودة طلاب صفوف جميع المراحل إلى مقاعد الدراسة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل انخفاض المستوى الوبائي وانحسار جائحة كورونا.

وعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة، مساء الإثنين، مخططا لرفع القيود المفروضة على جهاز التعليم وفتح جميع المؤسسات التعليمية أمام الطلاب في كافة الصفوف، وإلغاء نظام الكبسولات.

وفي إطار هذا المخطط، أوضحت الوزارة أنه "سيتم تشغيل برنامج للفحوصات والمراقبة في المؤسسات التعليمية بعد اكتشاف العدوى المبكر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الصحة.

وينضم المخطط على أنه "في حال تشخيص طالب مؤكد بفيروس كورونا في صف معين، سيتم اخضاع طلاب ذلك الصف والشعبة والطاقم التدريسي إلى فحص قبل عودتهم إلى المدرسة". وأشارت الوزارة إلى "ضرورة الالتزام في الحجر الصحي كالمتبع حتى الآن".

وذكرت الوزارة أنه على ضوء استقرار مستوى المراضة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تعتبر 95% من البلدات والمدن "خضراء"، وفي ظل انخفاض معدلات الإصابة في صفوف الأطفال "يمكن إحراز تقدم مع فتح جهاز التعليم على نطاق أوسع، فيما يتم إجراء مخطط للفحوصات المكثفة في الأماكن التي تشهد زيادة في معدلات الإصابة".

وخلال الجلسة، استعرضت وزارة التعليم بيانات تؤكد انخفاض بمستوى المهارات الأساسية لدى الطلاب خصوصا طلاب صفوف الأول حتى الثالث من المرحلة الابتدائية، وأوضحت أن مستوى الطلاب انخفض بنسبة 30% خاصة في مادتي اللغة والقراءة، وانخفاص بمستوى مهارات طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس في المواضيع الأدبية والرياضيات بنسبة 25%.