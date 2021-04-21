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تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 09:58

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو
لبيد غداة يوم انتخابات الكنيست، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ما زال أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أسبوعان من مهلة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وليس واضحا إذا كان سينجح في هذه المهمة أو سيفشل. وتدل كافة المؤشرات الحالية على أنه سيفشل في تشكيل حكومة جديدة. كذلك يبدو أنه سيفشل في تغيير القانون بإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة فقط، من دون انتخابات للكنيست، وسط معارضة حزب "يمينا" والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية).

وفي حال فشل نتنياهو، وقرر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عدم إعادة التفويض بتشكيل حكومة إلى الكنيست، ومنح هذا التفويض إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو، بحيث يشكلها رئيس حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، أو رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، فإن الصعوبات في هذا المعسكر تفوق المصاعب التي أفشلت نتنياهو.

فقوة المعسكر المناوئ لنتنياهو تعادل 68 عضو كنيست، في حال انضم إليه "يمينا" والقائمة الموحدة. ويبدو أن بينيت، في حال كان هو الذي سيشكل الحكومة، ولبيد يوافق على ذلك ويوافق على أن يكون بيني رئيس الحكومة الأول بالتناوب معه، فإنه سيسعى إلى تشكيل حكومة ذات طابع يميني، بمشاركة حزبي العمل وميرتس.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن بينيت ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، يشترطان ضم حزب ميرتس إلى حكومة كهذه بأن يتراجع ميرتس عن تصريح رئيسه، نيتسان هوروفيتس، بما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بجرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال هوروفيتس حينه إن "السياسة الإسرائيلية تجاه غزة خاطئة من أساها. ونحن نقيم مستوطنات جامحة، ونسلب، وعندما تستيقظ جهات دولية، نصرخ: عداء للسامية".

كذلك تمارس قائمة الصهيونية الدينية والفاشية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، ضغوطا على بينيت وساعر كي لا تُشكل حكومة في المعسكر المناوء لنتنياهو، بادعاء أنها ستكون مدعوم من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

وقالت الصهيونية الدينية والفاشية في بيان موجه إلى بينيت وساعر، اليوم، إنه "إذا فضلتم حكومة تستند إلى مؤيدي الإرهاب بدلا من حكومة يمين، فستُذكرون بالعار في تاريخ دولة إسرائيل".

وترفض الصهيونية الدينية والفاشية تأييد حكومة يشكلها نتنياهو بالاعتماد على دعم خارجي من القائمة الموحدة، وتدعو ساعر إلى الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو. وساعر لا يزال يرفض ذلك، ويعلن أنه يسعى لإسقاط نتنياهو عن الحكم.

إلى جانب ما تقدم، تتمحور الخلافات حول تشكيل حكومة في المعسكر المناوئ لنتنياهو، حول توازن القوى بين أحزاب اليمين وأحزاب "الوسط يسار" في حكومة كهذه. ولم يتوصل لبيد وبينيت إلى أي اتفاقات حول هذا الأمر حتى الآن. ويطالب بينيت، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بصوت مضاعف في حكومة كهذه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول قضايا معينة بين مركباتها. كذلك عبرت جهات في "يمينا" عن غضبها تجاه لبيد بادعاء أنه لا يتفهم ضائقتهم، حسب القناة 13 التلفزيونية.

ويطالب لبيد بأن تحصل الأحزاب التي تشارك في الحكومة على عدد حقائب وزارية بموجب عدد أعضائه في الكنيست، وبنسبة وزير مقابل كل ثلاثة أعضاء كنيست. ويعتبر بينيت هذه المعادلة أنها ستضع أحزاب اليمين في مكانة متدنية، ويطالب بتعامل تفضيلي وليس متساو كما يطالب لبيد.

كذلك يطالب بينيت بحقائب وزارية تعتبر حساسة من الناحية السياسية، وبينها حقائب القضاء والداخلية والثقافة، فيما يطالب لبيد بتوزيعة حقائب متساوية بين اليمين و"الوسط يسار" داخل حكومة كهذه.

كما يطالب لبيد بأن يحصل هو على التكليف بتشكيل حكومة ويقود مفاوضات تشكيلها، رغم موافقته على التناوب وعلى أن يكون بينيت الأول في تولي رئاسة حكومة كهذه. ومن جانبه، يفضل ساعر أن يحصل بينيت على التكليف، وفقا للقناة 13.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#المعسكر المناوئ لنتنياهو
#يائير لبيد
#نفتالي بينيت
#غدعون ساعر
#حزب ميرتس

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المتابعة تدين "العدوان البوليسي الإرهابي" على المتظاهرين ضد نتنياهو في الناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

العسكر ساسة في إسرائيل

العسكر ساسة في إسرائيل

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

سموتريتش ينفصل عن

سموتريتش ينفصل عن "يمينا" وغانتس يدعو لـ"الوحدة"

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن

هنغبي يطالب ساعر بالتوقف عن "مقاطعة" نتنياهو

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

ليبرمان: لن أنضم لائتلاف برئاسة ساعر يشارك فيه الحريديون

غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن

نتنياهو يحث سموتريتش على الانشقاق عن "يمينا"

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

غانتس يسعى للتحالف مع بينيت عشية الانتخابات

"تسييس الوباء": قرارات الحكومة الإسرائيلية تخضع لاعتبارات انتخابية

صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

آيزنكوت: الأزمة السياسية الداخلية هي التهديد الوجودي المركزي

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن

خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن "كاحول لافان"

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

نيسانكورين يستقيل من وزارة القضاء وآيزنكوت لن يشارك بالانتخابات

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

خاص | مقترح إعادة ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

ساعر يمارس ضغوطا على آيزنكوت لينضم لحزبه

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

من شارون إلى ساعر: انقسامات الليكود تضاعف قوة اليمين

شيلح ينسحب من

شيلح ينسحب من "ييش عتيد" ويعلن عن تأسيس حزب جديد

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

خروج الإسلامية عن الإجماع: اتساع هوة الخلاف مع مركبات المشتركة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

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