الصحة الإسرائيلية: 38 إصابة ولا وفيات بكورونا بآخر 24 ساعة

شخصت 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما لم تسجل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات ووفقا لبينات وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس من العام الماضي، بلغت 838006 إصابة، منها 1805 حالة نشطة في غالبيتها طفيفة، وتخضع للرقابة الطبية عبر الحجر الصحي المنزلي.

ولليوم الثالث على التوالي لا تسجل وفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، وعليه توقف إجمالي وفيات كورونا منذ بداية الجائحة 6350 حالة وفاة.

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في الإصابات، إلا أن المئات يرقدون في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، حيث يرقد 248 مصابا بينهم 153 مصابا بحالة خطيرة، و91 مصابا بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة وإلى جانب حملة التطعيمات إجراء الفحوصات عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، إجراء 8752 فحصا مخبريا أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة.

في غضون ذلك، تجاوزت إسرائيل عتبة 5 ملايين لقاح بالجرعة الثانية ضد كورونا، علما أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى بلغ 5.3 مليونا.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتعتزم الصحة الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل.

وشدد المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، على أن التحذير يأتي في ظل انتشار طفرات جديدة للفيروس قد تكون مقاومة للقاح. وأوضح في إحاطة قدمها للصحافيين، مساء اليوم، الخميس، أن "الوضع في العالم سيئ لدرجة أننا نوصي بشدة بعدم السفر إلى الخارج إذا لم تكن مضطرًا لذلك".