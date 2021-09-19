احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة تتجدد وتشوش حركة القطارات بالبلاد

تجددت صباح اليوم الأحد، احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، حيث تم إغلاق العديد من المناطق والشوارع الرئيسية في البلاد وتقاطع سكة الحديد في منطقة حيفا، الأمر الذي تسبب بتشويش حركة القطار وعدم انتظام مواعيد السفر.

وبسبب الاحتجاجات والمظاهرة بالقرب من "عتليت"، توقفت حركة القطارات بين محطتي "هوف هكرمل" و"بنيامينا"، ما أدى إلى ازدحامات في محطات القطار، وتشويش في مواعيد القطار في البلاد، وتأتي المظاهرات احتجاجا على عدم رفع مخصصاتهم المالية.

وتسببت الاحتجاجات وغلق مسار سكة الحديد في منطقة "عتليت" بتعطيل وبتأخير مواعيد الرحلات وسفر القطارات، ما تسبب باكتظاظ في جميع محطات القطار، خاصة تلك المسافرة من وإلى تل أبيب.

وبسبب التشويش على سكة الحديد، فإن القطارات المتجهة من شمالي البلاد إلى تل أبيب توقفت في محطة حيفا "حوف هكرمل"، بينما القطارات المسافرة من الجنوب إلى شمالي البلاد توقفت في محطة "بنيامينا"، إلى حين استئناف حركة القطارات.

وعقب التشويش في خطوط القطارات، طالبت شركة "قطارات إسرائيل"، من جمهور المسافرين السفر عبر مواصلات عامة بديلة، كونه يتوقع أن يستمر التشويش في حركة القطارات لساعات، علما أن دوريات الشرطة وطواقم من سلطة القطارات تواجدت بالقرب من المظاهرة في "عتليت".

ويأتي ذلك، ضمن المظاهرات التي تشرف عليها منظمة "معاق، ليس نصف إنسان"، التي تطالب بمساواة مخصصات الإعاقة بالحد الأدنى للأجور. وتحسين ظروف ورفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد.

وحسب الاتفاق الذي وقع قبل نحو 3 سنوات، فإن مخصصات ذوي الإعاقات الشديدة، والذين هم بحاجة إلى مراقبة متواصلة، ستصل إلى 4500 شيكل شهريا، بينما يحصل المعاقون ذوو نسبة إعاقة تصل إلى 100%، وغير القادرين على العمل، على 4 آلاف شيكل شهريا.