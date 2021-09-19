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في بث مباشر: نتنياهو يسخر من بايدن

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 23:30

في بث مباشر: نتنياهو يسخر من بايدن
من بث نتنياهو المباشر (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

سخر زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بث مباشرة أجراه، الأحد، على موقع "فيسبوك"، من الرئيس الأميركي، جو يايدن.

وتطرق نتنياهو في البث الذي أجراه على صفحته الرسمية، إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الشهر الماضي، في البيت الأبيض.

وقلّد نتنياهو لغة جسد بايدن خلال الاجتماع ببينيت ملمحا إلى أن الأخير "استغرق في النوم" خلال الاجتماع مع بينيت.

وعلق نتنياهو قائلا فيما أمال رأسه إلى الأسفل: "سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية في هذا الاجتماع، وأسقط رأسه في إشارة على الموافقة" على حديث بايدن.

والشهر الماضي، نشرت عضو كنيست من الليكود مقطع فيديو من اللقاء بين بينيت وبايدن، يبدو فيه الأخير كأنه غفا أثناء اللقاء، وحظي الفيديو بمشهادة وانتشار واسعين على مواقع التواصل خصوصا في "تويتر" الذي وسم الفيديو بأنه "محتوى مضلل".

وعلق الليكود على استهزاء رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق من الرئيس الأميركي بالقول: "خلافا للصورة المشوهة التي بثتها وسائل الإعلام، لم ينتقد نتنياهو الرئيس بايدن الذي يعرفه ويعتز به كصديق لإسرائيل منذ 40 عاما".

وتابع الليكود أن "نقد نتنياهو كان موجهًا حصريًا إلى نفتالي بينيت، الذي تحدث مطولاً خلال زيارته للبيت الأبيض عن لا شيء".

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#الرئيس الأميركي
#جو يايدن
#بنيامن نتنياهو
#نفتالي بينيت

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