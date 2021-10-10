بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

ارتفعت نسبة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31% خلال العام الحالي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه، ويأتي هذا الارتفاع بظل جائحة كورونا، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الهجرة والوكالة اليهودية، اليوم الأحد.

ويأتي نشر هذه المعطيات عشية ما يسمى مناسبة "أسبوع الهجرة"، وتظهر البيانات المحدثة عن حجم الهجرة إلى البلاد، زيادة بنسبة 31% في عدد المهاجرين منذ بداية عام 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020، حيث تم استقدام 20360 هذا العام مقارنة بـ 15.598 في العام الماضي.

وجاء معظم المهاجرين إلى إسرائيل من روسيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وأوكرانيا، وإثيوبيا. إذ أظهرت البيانات أن المدينة الأكثر شعبية بين المهاجرين الذين تم استقدامهم هي القدس، حيث اختار أكثر من 2180 مهاجرا العيش بها، علما أنه منذ النكبة هاجر إلى فلسطين أكثر من 3،340،000 مهاجر من جميع أنحاء العالم.

وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا "عملت في الحكومة حتى لا تتوقف الهجرة إلى إسرائيل لحظة حتى خلال جائحة كورونا والإغلاق، لأن الهجرة إلى إسرائيل هي تحقيق الحلم الصهيوني. أنا سعيدة بالزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الذين قرروا القدوم إلى إسرائيل منذ بداية العام الحالي".

بدوره، قال رئيس الوكالة اليهودية، يعقوب حاجويل، في بيان له "على الرغم من الفترة الصعبة والقيود الشديدة التي يفرضها الوباء العالمي على الانتقال من دولة إلى دولة، لكن منذ بداية العام الحالي، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي".

يذكر أن الهجرة إلى إسرائيل انخفضت بشكل ملحوظ خلال عام 2020، ويعود ذلك بحسب في الأغلب إلى جائحة كورونا، إذ أغلقت إسرائيل مجالها الجوي عدة مرات، ومنعت الزوار والسياح من الدول الأجنبية في مناسبات مختلفة.