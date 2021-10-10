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حالة وفاة جديدة من جراء تعاطي "نايس غاي"

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 23:05

حالة وفاة جديدة من جراء تعاطي "نايس غاي"
العقار المخدر الذي أدى إلى تسمم عشرات الشبان (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفيت امرأة (33 عاما)، الأحد، إثر تعاطيها مخدر من نوع "نايس غاي"، في حالة وفاة ثانية تسجل خلال الأيام الأخيرة، من جراء استخدام المخدر الذي أدى إلى دخول عشرات الشبان إلى المشافي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن الضحية الجديدة لمخدر "نايس غاي" من بلدة أور عكيفا قرب قيسارية.

ووفقا للتقرير فإن طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الضحية وجدت الأخيرة بحالة حرجة، وأقرت وفاتها بعد عمليات إنعاش مطولة.

وأكد التقرير أن الشرطة علمت، بعد إجراء تحقيقات أولية، أن الضحية تعاطت مخدر "نايس غاي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت جثة الضحية للتشريح لتحديد ملابسات وفاتها؛ فيما أفادت الشرطة بأن شريك الضحية، الذي رافقها خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيدلي بشهادته.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد حذّرت من استخدام المخدر الذي تسبب بدخول 39 شخصًا على الأقل إلى المستشفيات.

وحذّرت الشرطة ووزارة الصحة الإسرائيليتين، في بيان مشترك، من استخدام واستهلاك المخدر المعروف في السوق باسم "نيس غاي"، وأوضح البيان أنه تم خلط المخدر الذي يباع في الأسواق، بمادة سامة "أدت إلى دخول المستهلكين إلى المستشفى وحتى الموت".

وقالت شرطة الاحتلال إنها أجرت تحقيقًا مع قسم الإنفاذ والشعبة الطبية في وزارة الصحة الإسرائيلية، والذي كشف أن عقار "نايس جاي" الذي أدى إلى إصابة المستهلكين وإدخالهم المستشفى تم بيعه في عبوات بيضاء بدون كتابة عليها؛ وذلك على عكس عبوات "نيس غاي" المعروفة.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية فإن مخدر "نيس غاي" الذي ينتشر في الأسواق، تم خلطه على ما يبدو بمضاد التخثر، والذي يستخدم في إبادة الفئران. وشددت الشرطة ووزارة الصحة أن مخدر "نيس غاي" يحتوي على مواد خطرة وأن استخدامها غير قانوني.

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#نايس غاي
#مخدر

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