حالة وفاة جديدة من جراء تعاطي "نايس غاي"

توفيت امرأة (33 عاما)، الأحد، إثر تعاطيها مخدر من نوع "نايس غاي"، في حالة وفاة ثانية تسجل خلال الأيام الأخيرة، من جراء استخدام المخدر الذي أدى إلى دخول عشرات الشبان إلى المشافي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن الضحية الجديدة لمخدر "نايس غاي" من بلدة أور عكيفا قرب قيسارية.

ووفقا للتقرير فإن طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الضحية وجدت الأخيرة بحالة حرجة، وأقرت وفاتها بعد عمليات إنعاش مطولة.

وأكد التقرير أن الشرطة علمت، بعد إجراء تحقيقات أولية، أن الضحية تعاطت مخدر "نايس غاي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.