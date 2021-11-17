كورونا بالبلاد: 5 وفيات و539 إصابة ولقاحات الأطفال تتأخر

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة، بعد فحص 75623 عينة مخبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وبحسب الإحصاءات، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1338427، من بينهم 5286 حالة نشطة، بينما الوفيات ارتفعت إلى 8148 حالة وفاة.

ورغم تراجع الإصابات، يرقد في مستشفيات البلاد، 138 مصابا بحالة خطيرة، و91 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يأتي ذلك، فيما تواصل وزارة الصحة التحضيرات لتطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى 11 عاما، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل حملة التطعيم لعدة أيام، وذلك بسبب تأخير وصول شحنات لقاحات "فايزر" للأطفال التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وتنتظر وزارة الصحة الإسرائيلية الموعد الجديد لوصول الشحنات الأولى لقاحات فايزر للأطفال.

إلى ذلك، صادق مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان أش، على تطعيم الأطفال، مشيرا إلى أن التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر اثبتت نجاعة اللقاح بنسبة 91% في منع إصابة الأطفال بالفيروس.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إن الفائدة من تطعيم الأطفال تفوق المخاطر المتأتية عن ذلك، مؤكدا أن الوزارة لا تسعى لفرض التطعيم على الأطفال أو إلزام أهاليهم الدفع مقابل إجراء فحوصات كورونا.

من جانبه، قال رئيس طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. بوعاز ليف، إنه لا يوجد لدى وزارة الصحة سبب بيولوجي جيد للاعتقاد بأنه ستظهر أعراض مختلفة في المستقبل لدى أطفال إثر تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ومن المفروض أن تنطلق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا في الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن منسق الحكومة لمكافحة كورونا البروفسور سلمان زرقا، قائلا إن "الوزارة صادقت توصية الخبراء بإعطاء اللقاح للأطفال تحسبا لتسلل طفرات جديدة للفيروس".