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مناورات عسكرية للاحتلال بالجليل وجنين

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 13:15

مناورات عسكرية للاحتلال بالجليل وجنين
مناورات إسرائيلية أميركية مشتركة بالجنوب (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي مناورات عسكرية بالقرب من جنين بالضفة الغربية، كما تم الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل الأسفل، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وواصلت قوات الاحتلال الليلة الماضية واليوم الأربعاء، مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين حقول الزيتون ومجنزرات وأليات عسكرية، في محيط تلك القرى.

كما كثفت منذ ساعات الصباح، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة لها.

وعلى الجبهة الشمالية، تم الشروع بتمرين بمشاركة قوات احتياط من مختلف الوحدات العسكرية، وذلك كجزء من شهر "رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية"، على حد تعبير المتحدث العسكري.

وتشهد منطقة الجليل الأسفل حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وتشمل المناورات استدعاء قوات احتياط عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية، وسيكون على بعضهم الوصول إلى مواقع وحداتهم، وأضاف أن "الغرض من التمرين هو فحص وتحسين جاهزية قوات الاحتياط، مع التركيز على عملية استدعائهم عند الضرورة".

وبداية الشهر الجاري، أجرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، سلسلة تدريبات تحاكي سيناريوهات هدفها "ترسيخ دروس" من العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، إلى جانب اختبار أجراه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لفرقة الجليل العسكرية وحاكى توغل قوات "حزب الله" إلى منطقة الجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

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#مناورات
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#جنين

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