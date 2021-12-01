الصحة الإسرائيلية: 44 إصابة بـ"أوميكرون" وتناقل العدوى بانخفاض

شخصت 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الثلاثاء، فيما سجل معامل تناقل العدوى (R)، انخفاضا مع تراجع الإصابات الخطيرة التي تم تسريرها في مستشفيات البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ووفقا لوزارة الصحة، يستمر الانخفاض بمعامل تناقل العدوى (R) ليبلغ 1.02، حيث تستمر الحالات النشطة بالاستقرار لتبلغ 5669 حالة نشطة، فيما تواصل الإصابات الخطيرة بالانخفاض لتبلغ 115 حالة خطيرة، بينما ارتفعت وفيات كورونا إلى 8196 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة أمس الثلاثاء.

ويرقد في مستشفيات البلاد 11 مصابا بحالة خطيرة، منهم 65 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبكل ما يتعلق بالمتحورة الجديدة، ارتفعت الإصابات بـ"أوميكرون" التي شخصت في البلاد إلى 44 حالة.

وفي محاولة لبث التطمينات للمواطنين، صرح وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، أن الوضع الوبائي بكل ما يتعلق بالمتحورة الجديدة "أوميكرون"، تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا داعي للذعر والقلق.

ووردت تصريحات هوروفيتس خلال زيارة قام بها، مساء الثلاثاء، إلى مستشفى "سوروكا"، في بئر السبع، حيث قال "هناك ما يدعو إلى التفاؤل، بحيث أن المؤشرات الأولية تدل على أن الجرعة الثالثة تحمي إلى حد كبير من السلالة الجديدة".

وأكد أنه "لا توجد أي نية حاليا لفرض قيود على مجرى الحياة الاعتيادية للمواطنين"، مضيفا أن "السياسة الصحية تتمثل في التعايش مع كورونا".

وفي غضون ذلك، يجرى في مختبر مستشفى "أساف هروفيه"، فحص تسلسل الحمض النووي لـ40 إصابة، مؤكدة بكورونا، لتحديد إمكانية انتقال متحورة "أوميكرون" إليها.

ووسط هذه المستجدات والتطورات، عبر منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور سلمان زرقا، اليوم الأربعاء، عن تأييده لإلزام المواطنين بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك على إثر ظهور متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأوضح منسق كورونا أن هناك 680 ألف شخص لم يتلقوا التطعيم قط، قائلا "يجب علينا أن نفكر كيف نتغلب على هذا العائق".