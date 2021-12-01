بينيت يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات

يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلغاء زيارته المقرّرة إلى الإمارات منتصف كانون أول/ديسمبر الجاري، بسبب تفشّي سلالة أوميكرون الجديدة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

ولم تدرج إسرائيل الإمارات على قائمة الدول التي يُحظر السفر إليها، لكنّ التقديرات هي أن السلاسة ستشتدّ خلال الأسبوعين المقبلين، موعد الزيارة.

وسبق لفيروس كورونا أن حال دون زيارتين لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشر فيه حينه.

وأوصى بينيت في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي بالامتناع عن السفر، ومع ذلك نشر مكتبه بيانا يذكر فيه أن زوجته وأولاده سيغادرون البلاد في رحلة خاصّة، وأنّ العائلة غيّرت وجهة سفرها إثر توصيات وزارة الصحّة الإسرائيلية بخصوص السفر إلى خارج البلاد.

ومساء السبت، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتَتَبُّع الأشخاص المصابين بكورونا بالطفرة الجنوب أفريقية، وإغلاق المعابر الحدودية أمام السائحين الأجانب لمدة 14 يومًا.

ومن قرارات اللجنة الوزارية: حظر السفر إلى البلدان الحمراء (إلا بموافقة لجنة الاستثناءات)، وإحالة العائدين من الدول الحمراء (حتى الملقحين منهم) إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي، إلى حين صدور نتيجة فحص كورونا (P.C.R) في مطار بن غوريون. وإذا كانت النتيجة سالبة يمكنهم مواصلة الحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوع، مع فحص سالب آخر في اليوم السابع.

وسيُطلب من العائدين من أي دولة كانت بغض النظر عن تصنيفها وفق شارة كورونا، قضاء 72 ساعة في الحجر الصحي، بدلًا من الـ24 ساعة الحالية.

ويُفرض على العائدين المتطعمين إجراء فحص كورونا في مطار بن غوريون وفحص آخر بعد 72 ساعة، أما غير المتطعمين فيُفرض عليهم حجر صحي لمدة 14 يوما مع إمكانية تقليل عدد أيام الحجر بشرط إظهار نتيجة فحصين سالبين لكورونا بعد 7 أيام.