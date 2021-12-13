بينيت يختتم زيارته للإمارات: "بن زايد يقبل دعوة لزيارة إسرائيل"

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قبل دعوة بينت لزيارة إسرائيل. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن بينيت أصدر أوامر ببدء العمل على ترتيب الزيارة أمام الجانب الإماراتي. فيما لم يصدر بعد أي إعلان إماراتي بهذا الشأن.

وكان بينت قد وصل إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مساء أمس، الأحد، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس حكومة إسرائيلي للإمارات. وعقد اليوم سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الإمارات.

واستقبل بن زايد بينيت في قصره في أبو ظبي، قبل أن يتوجها إلى محادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، بحسب مسؤولين إسرائيليين، من بينها جلسة ثنائية جمعت بينيت بابن زايد، دامت أكثر من ساعتين.

وقال بينيت، في ختام زيارته، إن هدف بلاده هو توسيع العلاقات، "بحيث لا يكون هناك سلام بين القادة فحسب، بل أيضا بين الشعوب"، وذلك في تصريحات صدرت عنه قبل صعوده على متن طائرة عائدا إلى إسرائيل.

وقال بينيت: "شكرا للشيخ محمد بن زايد على الترحيب الحار بشكل خاص وعلى المحادثات العميقة والصادقة والهادفة". وأضاف "تحدثنا اليوم عن نقاط القوة النسبية للدولتين وهدفنا هو توسيع العلاقات، بحيث لا يكون هناك سلام بين القادة فحسب، بل سلام بين الشعوب".

وتابع "أغادر الإمارات بتفاؤل كبير بأن هذا النموذج للعلاقة بين الدولتين (إسرائيل والإمارات) يكون حجر الأساس في تشكيل شبكة من العلاقات الواسعة والمتينة في المنطقة كلها".

وفي وقت سابق الإثنين، التقى بينيت وبن زايد، وبحثا "علاقات التعاون والقضايا الإقليمية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ("وام").

وأعرب بن زايد عن "تطلعه إلى أن تسهم زيارته (بينيت) في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة".

كما بحثا "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة"، وفق الوكالة.

وفي إطار زيارته، التقى بينيت بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبوزيرة الثقافة الإماراتيين، إضافة إلى اللقاء الذي جمعه بولي العهد، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن مكتب بينيت.



وخلال لقائهما ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، "سبل تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، بضمن ذلك في مجالات التكنولوجيا، والتجارة والطاقة، مع التركيز على المشاريع الخاصة بمجال الطاقات المتجددة".

وفي وقت لاحق، التقى بينيت بوزيرة الثقافة الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي. "حيث بحث الاثنان التعاونات القائمة بين الدولتين في مجالات الثقافة والرياضة، بما في ذلك السينما والإنتاج التلفزيوني المشترك".

ومساء الأحد، وصل بينيت إلى مطار أبو ظبي الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.