بينيت يدعي أنه لن يعارض أي اتفاق نووي

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أنه لن يعارض أي اتفاق نووي يوقع بين إيران والدول العظمى، لكن إسرائيل "ستحتفظ بحقها بالعمل وستدافع عن نفسها بقواها الذاتية".

وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن لا نبحث عن شجار. وفي نهاية الأمر قد يتم التوصل إلى اتفاق جيد". وأضاف أنه "منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، وقبل شهرين من تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) خصّبت إيران (يورانيوم) بمستوى 60%، وهذا أخطر وضع في تاريخنا".

وهاجم بينيت سلفه ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "آخر من يمكنه إعطاء المواعظ في الشأن الإيراني. وفي أحد الأيام، عندما يتم فتح التاريخ، سيرون الفجوة التي لا يقبلها العقل بين الكلمات الكبيرة والإرث الصعب" في إشارة إلى تصريحات نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بينيت أنه لم يتعهد للولايات المتحدة بسياسة "صفر مفاجآت" ضد إيران. وتابع أنه "في بداية ولايتي وضعت أمامي هدفا بإخراج إسرائيل من الوضع الذي تحولنا فيه إلى دولة حزب واحد، والعودة إلى دولة تكون مدعومة من الديمقراطيين وكذلك من الجمهوريين" في الولايات المتحدة.

وقال بينيت إنه لا يتفق مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول جميع القضايا، وأنه "عندما تكون هناك فجوات في المواقف فإني أعبر عنها وأعمل من أجل دفع المصلحة الإسرائيلية".

وتطرق بينيت إلى سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في الأسابيع الماضية، واعتبر أنه "أرى هنا اتجاها لرفع رأس إرهاب الأفراد، وليس هذا وحسب، فعملية (مستوطنة) حومش لم تكن إرهابا فرديا وإنما نفذتها خلية تابعة للجهاد الإسلامي".

واعتبر بينيت أن "السلطة الفلسطينية تلعب لعبة مزدوجة. من جهة، هي تحول أموالا إلى المخربين وعائلات المخربين، وهذا أمر لا يقبله العقل. ومن الجهة الأخرى، يوجد تعاون معين" بين السلطة وإسرائيل.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال بينيت إن متحورة "أوميكرون" تنقل العدوى بسرعة كبيرة. وأضاف حول جرعة تطعيم رابعة أنه "لا نتحدث عن تطعيم مجمل مواطني إسرائيل، وإنما عن الذين جهاز المناعة لديهم ضعيف والمسنين. ونحن نرى أفولا بعد عدة أشهر من التطعيم بالجرعة المعززة (الثالثة)".