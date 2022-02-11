لقاء بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في مقر اليونيفيل

عقد لقاء ثلاثيّ، اليوم، الجمعة، ضمّ الجيش الإسرائيلي، والقوات الدولية في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني، في مقرّ اليونيفيل في رأس الناقورة.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، العميد إفي ديفرين، وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ومسؤولون عسكريون لبنانيون.

وعرض دفرين خلال الاجتماع الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود "حزب الله" في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه.

وحدّد الاجتماع مسبقًا ويشكّل جزءًا من آلية منع الاحتكاك على طول الخط الأزرق.

ولم يصدر أي بيان من الجيش اللبناني حول اللقاء.

ولم يتطرّق الاجتماع، وفق البيان الرسمي، إلى المفاوضات البحرية التي تجري بوساطة الولايات المتحدة الأميركية.

أعلن الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتين، مساء الثلاثاء، أنه تم تقليص الثغرات بين لبنان وإسرائيل.

وقال هوكشتين في حديث لقناة تلفزيونية لبنانية خاصة إنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق، وعلى لبنان وإسرائيل أن يقرّرا القيام بذلك، فنحن لن نبرم الاتفاقية".

وتابع "قلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية"، من دون تقديم مزيد تفاصيل.

ولم تصدر إفادة رسمية من لبنان ولا إسرائيل بشأن ما وصلت إليه المفاوضات.

ومساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

لكن الوفد اللبناني المفاوض يؤكد أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما ترفضه تل أبيب.