  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تعلن دعمها لسيادة أوكرانيا ولا تندد بروسيا

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 14:50

إسرائيل تعلن دعمها لسيادة أوكرانيا ولا تندد بروسيا
بينيت ولبيد وليبرمان (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن دعمها "لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، لكنها امتنعت عن التنديد بالخطوات الروسية في الأزمة الأوكرانية، وبضمنها اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.

وجاء في البيان أن "إسرائيل تشارك القلق الدولي من الخطوات في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير الحاصل في الوضع، وتأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي يقود إلى تهدئة، ومستعدة للعمل من أجل ذلك، في حال طولبت".

وصدر البيان في أعقاب مداولات لتقييم الوضع في أوكرانيا، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، ومسؤولين في الخارجية ومجلس الأمن القومي.

وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل قلقة على سلامة آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في أوكرانيا وعلى الجالية اليهودية الكبيرة فيها".

وأضاف أن "إسرائيل جاهزة لنقل مساعدات إنسانية فورية إلى أوكرانيا بموجب الاحتياجات التي ستقدم، وتجري حوارا حول ذلك مع السلطات في الدولة" الأوكرانية.

وتابع البيان أن "إسرائيل تواصل الحوار عن كثب مع شريكاتها حول سبل إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها".

وهذه المرة الأولى التي تعبر فيها عن موقف تجاه الأزمة الأوكرانية. وبدا واضحا من البيان أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الامتناع عن اتخاذ موقف تجاه روسيا والرئيس بوتين، إثر خشيتها من غضب روسي، تعتبر أنه قد يعيق عملياتها العسكرية ضد إيران.

وأمس، عبر مسؤولون في الحكومة الأوكرانية عن خيبة أملهم من أن إسرائيل لم تندد بالخطوات الروسية ضدها. وقال مستشار للرئيس الأوكراني لموقع "واينت" الإلكتروني، إن "أوكرانيا هي دولة ديمقراطية، وحكومة أمة ديمقراطية تتوقع دائما من شركاء ودول ديمقراطية التنديد بعمليات ذات طابع عدواني كهذا".

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الآن مباشر
#روسيا الآن مباشر
#الحكومة الإسرائيلية

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار
هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار

2022-02-23

طائرة حزب الله المسيرة: انتقادات إسرائيلية لتشغيل صافرات الإنذار
طائرة حزب الله المسيرة: انتقادات إسرائيلية لتشغيل صافرات الإنذار

2022-02-23

الصحة الإسرائيلية: 37 وفاة و12101 إصابة بكورونا الثلاثاء
الصحة الإسرائيلية: 37 وفاة و12101 إصابة بكورونا الثلاثاء

2022-02-23

الأكثر قراءة

دراسة: تأثير هائل للأزمة الأوكرانية على إسرائيل والشرق الأوسط

دراسة: تأثير هائل للأزمة الأوكرانية على إسرائيل والشرق الأوسط

2022-02-22
ماذا نعرف عن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا؟

ماذا نعرف عن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا؟

2022-02-22
استشهاد الفتى محمد شحادة برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم

استشهاد الفتى محمد شحادة برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم

2022-02-22
حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

2022-02-22
ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-02-22