روسيا تهاجم الاحتلال بالجولان بعد تأييد إسرائيل لأوكرانيا

هاجمت روسيا الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان، وأوضحت أنها لا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

جاء ذلك، وفقا للصحيفة، خلال إحاطة شهرية في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، جرت في مجلس الأمن الدولي، أمس. وقال خلالها نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، "إننا قلقون من خطة تل أبيب المكثفة لتوسيع نشاط المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، التي تتناقض بشكل مباشر مع معاهدة جنيف من العام 1949".

وأضافت الصحيفة أن أقوال الدبلوماسي الروسي جاءت بعد وقت قصير من صدور بيان إسرائيلي داعم لأوكرانيا، وقبل ساعات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر اليوم، وبدت أنها "رسالة من موسكو" إلى إسرائيل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، أمس، إنها "تدعم سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا"، وأن "إسرائيل تشارك القلق الدولي من الخطوات في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير الحاصل في الوضع، وتأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي يقود إلى تهدئة، ومستعدة للعمل من أجل ذلك، في حال طولبت".

وشدد بوليانسكي على موقف روسيا أنه "لا نعترف بسيادة إسرائيلية على هضبة الجولان وهي جزء ليس قابلا للتقويض من سورية". ونشرت البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة لاحقا تغريدة بأقوال بوليانسكي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم، إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا هو خرق خطير للنظام العالمي، وإسرائيل تندد بهذا الهجوم، ومستعدة وتستعد لتقديم مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا".

وجاء الموقف الإسرائيلي في أعقاب مداولات أجراها لبيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر اليوم، بمشاركة ومسؤولين في مجلس الأمن القومي. وتداول بينيت ولبيد حول الرسالة التي سينقلها الأخير خلال مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم، بحسب مصادر صحافية.