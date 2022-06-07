النووي الإيراني: تصاعد نبرة التهديد بين إسرائيل وإيران

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن حكومته عمدت على تغيير الإستراتيجية في التعامل ضد إيران، ملمحا إلى مسؤولية إسرائيل عن عمليات الاغتيال التي شهدت طهران مؤخرا.

وردت تصريحات بينيت، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قائلا إن "العام الماضي-بالإشارة إلى تشكيل حكومته-، شهد تحولا بكل ما يتعلق في إستراتيجية إسرائيل تجاه إيران، إذ تم استخلاص العبر، ونعمل ضد رأس الأخطبوط مباشرة"، مشيرا إلى أن "أيام الحصانة التي منحت إلى إيران قد ولت"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية "نحن نتحرك ونعمل في أي زمان وفي كل مكان، وسنواصل القيام بذلك، ولن نسمح لإيران مواصلة التقدم في مشروعها النووي. وعليه، نحن نحتفظ في حق الرد وحرية العمل، سواء كان ذلك باتفاق أو حتى بدون أتفاق".

وتطرق بينيت إلى التقارير التي تفيد بأن إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على كمية اليورانيوم المطلوبة لتصنيع القنبلة النووية، قائلا إن "طهران تخطت عدة خطوط حمراء ومنها التخصيب لنسبة 60%، وبدون أي رد من أي جهة دولية، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تسلم بهذا الوضع، كما إنها لن تسلم به".

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه إلتقى يوم الجمعة الماضي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، حيث يتوقع أن ترسل وكالة الطاقة الذرية تحذيرا واضحا لإيران بشأن برنامجها النووي بحال استمرت في سياستها المتحدية في المجال النووي، قائلا إنها "ستدفع ثمنا باهظا عن هذه السياسة".

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا ستدمر حيفا وتل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ

تصاعدت نبرة التهديد بين إيران وإسرائيل بالتزامن مع ضغوط أوروبية وأميركية على طهران مع انعقاد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015 النووي.

نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، قوله، اليوم الثلاثاء، إن "إيران ستدمر مدينتي تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ".

وقال حيدري "لأي خطأ يرتكبه العدو، سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض بأمر من المرشد الأعلى".

وأضاف "قواتنا تمتلك كما هائلا من التجهيزات العسكرية للرد على أي خطوة حمقاء من جانب العدو".

من جهة أخرى، رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان اليوم الثلاثاء.