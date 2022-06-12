  2. إسرائيليات
  3. أخبار

كوخافي عن حرب مقبلة مع "حزب الله": آلاف الأهداف بلبنان في معركة ستستمرّ طويلا

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 23:52

كوخافي عن حرب مقبلة مع "حزب الله": آلاف الأهداف بلبنان في معركة ستستمرّ طويلا
منطقة الناقورة على الحدود مع إسرائيل (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، أفيف كوخافي، الأحد، بلوَرَة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها خلال الحرب المقبلة في لبنان، وذلك خلال مشاركته في "المؤتمر الإسرائيليّ الأول لتأهّب الجبهة الداخلية (في إسرائيل)"، إزاء حروب قد تخوضها إسرائيل.

وقال كوخافي خلال تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في المؤتمر الذي سلّط الضوء كذلك على استعداد الجيش الإسرائيليّ للحرب المقبلة ضدّ جماعة "حزب الله" اللبنانية، إنّ "كل ما يتعلّق بالصواريخ، هو هدف بالنسبة لنا".

وذكر أنه "لدى الجيش... الإسرائيلي، بنك كبير من الأهداف للمعركة القادمة"، مشيرا إلى "آلاف الأهداف، وليس 2000، أو 3000، هي (الأهداف المحتملة) أكثر من ذلك بكثير".

كوخافي (Getty Images)

وقال كوخافي إن "شدة الهجوم (الإسرائيلي) ستكون شيئًا لم يره اللبنانيون".

حرب كهذه "ستستمرّ لفترة طويلة"

وفي المقابل، ذكر كوخافي أنه "يجب أن نتحدث بصدق عن الصعوبة في الجبهة الداخلية (في إسرائيل)"، خلال حرب مقبلة مع "حزب الله"، مضيفا أنه "ستسقط هنا (في إسرائيل) الكثير من الصواريخ، وستُلحق أضرار بالممتلكات، وبالأرواح، ويجب توقّع ذلك".

وأضاف: "لن يكون هناك 300 صاروخ في اليوم، بل أكثر من ذلك بكثير"، عادًّا أن "مثل هذه الحرب، ستستمر لفترة طويلة".

كما أشار كوخافي إلى الجهود الإسرائيلية المبذولة في مجال تحسين قدرات الجيش الإسرائيليّ في ما يتعلق باعتراض الصواريخ، قائلا: "لقد أبرمنا صفقات لزيادة عدد الصواريخ المعترِضة... مع التركيز على القبة الحديدية، وهو تحسن في طُرق الاعتراض".

ولفت إلى "تطوير أنواع جديدة من المعترِضات... بشكل أسرع وأكثر فاعلية".

وفي نهاية الشهر الماضي، زار وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، أفيف كوخافي، قبرص، للاطلاع على التدريبات العسكرية الواسعة التي أجرتها إسرائيل مؤخرا، والمسمّاة "عربات النار"، والتي امتدّت لشهر كامل، وشملت التدرّب على سيناريوهات مختلفة.

وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيليّ نُشرت في السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلى أنّ 80 موقعا في البلاد، ستتعرّض لتدمير شديد، جرّاء استهدافها بنحو 1500 صاروخ كل يوم، من قِبل جماعة "حزب الله"، في حال اندلعت حرب جديدة بينهما، ستُسفِر حتّى يومها التاسع عن مقتل آلاف اللبنانيين.

وذكر كوخافي، في إحاطة أجراها أمام قادة في الجيش حينها، أن "القضاء على وحدة ’الرضوان’ التابعة لحزب الله، يستوجب توغّلا ميدانيًّا للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".

وزعم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أنه كشف موقع رصد متقدما لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان، في ما اعتبر أنه "انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701".

بودكاست عرب 48

#كوخافي
#لبنان
#إسرائيل
#كوخافي
#إيران

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل
تقرير: بايدن يزور البلاد منتصف تموز المقبل

2022-06-12

تقرير: أورباخ يعتزم دعم حل الكنيست في القراءة التمهيدية
تقرير: أورباخ يعتزم دعم حل الكنيست في القراءة التمهيدية

2022-06-12

تقرير: إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا
تقرير: إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا

2022-06-12

الأكثر قراءة

سورية: الضربات الجوية الإسرائيلية عطّلت حركة مطار دمشق الدولي

سورية: الضربات الجوية الإسرائيلية عطّلت حركة مطار دمشق الدولي

2022-06-11
اندلاع حريق في 18 حافلة بالمحطة المركزية في صفد

اندلاع حريق في 18 حافلة بالمحطة المركزية في صفد

2022-06-11
الاستهداف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي: أهداف ورسائل

الاستهداف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي: أهداف ورسائل

2022-06-11
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-06-11
جنين: استشهاد الشاب سميح عمارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

جنين: استشهاد الشاب سميح عمارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

2022-06-11