إسرائيل تشدد تحذير السفر إلى إسطنبول التركية

شددت إسرائيل اليوم، الإثنين، تحذيرها للمواطنين من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، ليصل مستوى التحذيرات الإسرائيلية المتعلقة بسفر مواطنيها لتركيا إلى الدرجة القصوى، وذلك تحسبا من هجمات إيرانية محتملة على أهداف إسرائيلية في الأراضي التركية.

وجاء في بيان صادر عن "شعبة محاربة الإرهاب" في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن مستوى درجة التحذير من سفر المواطنين إلى مدينة إسطبنول التركية ارتفع إلى أعلى مستوى من التحذيرات (المستوى 4).

وأضاف البيان أن القرار يأتي في ظل "التهديد المستمر وتصعيد النوايا الإيرانية لاستهداف الإسرائيليين في تركيا، مع التركيز على مدينة إسطنبول، يدعو مجلس الأمن القومي الإسرائيليين المقيمين في المدينة إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن".

كما دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، المواطنين الإسرائيليين الذين يعتزمون السفر أو مغادرة والتوجه إلى تركيا بـ"الامتناع عن السفر إليها حتى إشعار آخر".