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شاكيد تزور المغرب الإثنين لتوقيع اتفاقيات لاستجلاب عاملي بناء وتمريض

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 15:49

شاكيد تزور المغرب الإثنين لتوقيع اتفاقيات لاستجلاب عاملي بناء وتمريض
شاكيد (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتوجه وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، غدا الإثنين، إلى المغرب في "زيارة سياسية"، وفقا لبيان صادر عن مكتبها اليوم، الأحد.

وبحسب البيان، فإن شاكيد ستلتقي مع مسؤولين مغاربة، بينهم وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد.

وأضاف البيان أنه يتوقع أن تتوصل شاكيد خلال الزيارة إلى اتفاقيات لاستجلاب عاملين مغاربة في فرعي البناء والتمريض.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت شاكيد أن الحكومة الإسرائيلية تجري اتصالات مع المغرب من أجل استجلاب عاملين في مجال رعاية المسنين.

وقالت شاكيد حينها، وخلال اجتماع للجنة شؤون العمال الأجانب في الكنيست جرى خلال البحث في النقص بالعاملين في هذا المجال، "إننا نعمل من أجل تجنيد عاملين جدد واتفاقيات ثنائية جديدة. وأتطلع إلى فتح أبواب المغرب في هذا الخصوص".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بإجراء اتصالات حول ذلك وأنه "توجد استجابة من الجانب الآخر" المغربي.

وتوطد المغرب علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن انضمت إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع. وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي في الرباط، بداية الشهر الحالي، إنه لا يوجد حرج في توطيد العلاقات بين الجانبين، وذلك تعقيبا على ما وصفه بأنه "حفل افتتاح مكتب لقناة إسرائيلية".

وتابع أن "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

ووقعت إسرائيل مذكرة تفاهمات أمنية مع المغرب. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، في نيسان/ أبريل الماضي، فإنه تتجه أنظار صناعات الأسلحة الإسرائيلية إلى المغرب، التي كانت أول دول "اتفاقيات أبراهام" التي وقعت على مذكرة تفاهمات أمنية مع إسرائيل. وتعتزم المغرب شراء منظومة دفاع جوي (برق MX) من الصناعات الجوية الإسرائيلية بصفقة بمبلغ 560 مليون دولار.

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#إسرائيل
#المغرب
#أييليت شاكيد
#عاملو بناء
#تمريض

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