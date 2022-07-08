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استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا في الكنيست

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 08:31

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا في الكنيست
نتنياهو في الكنيست، العام الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

حصل معسكر رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، على 61 مقعدا في الكنيست في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، بحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، فيما لم يتجاوز حزبا "يمينا" وميرتس نسبة الحسم.

وتوقع الاستطلاع الحالي حصول الليكود على 36 مقعدا، والصهيونية الدينية 10 مقاعد، وشاس 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي على 53 مقعدا، بحسب الاستطلاع. وارتفعت قوة حزب "ييش عتيد" إلى 23 مقعدا، و"حصل "كاحول لافان" على 9 مقاعد، والعمل 6 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، و"تيكفا حداشا" 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد لكنها قريبة من نسبة الحسم.

وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد في هذا الاستطلاع.

وكان حزب "يمينا" الذي انتقلت رئاسته من رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، الذي اعتزل الحياة السياسية، إلى وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قد لامس نسبة الحسم في الاستطلاع السابق بحصوله على أربع مقاعد، بينما تراجعت قوته بشكل كبير حاليا بحصوله على 2.6% من الأصوات. واستمر تراجع قوة حزب ميرتس، الذي حصل على 2.1% من الأصوات.

وقياسا باستطلاع الأسبوع الماضي، فإن قوة معسكر نتنياهو ارتفعت من 59 مقعدا إلى 61 مقعدا، وقوة أحزاب الائتلاف تراجعت من 55 مقعدا إلى 53 مقعدا، ونتج ذلك عن أن الأصوات ستقسم على الأحزاب من دون "يمينا" وميرتس، وكذلك نتيجة انتقال ناخبين لـ"يمينا" وميرتس إلى التصويت لليكود و"ييش عتيد".

بودكاست عرب 48

#انتخابات الكنيست
#استطلاع
#معسكر نتنياهو
#القائمة المشتركة
#حزب "يمينا"
#حزب ميرتس

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