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كوخافي يبحث في المغرب "فرص التعاون العسكريّ" مع الرباط

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 23:35

كوخافي يبحث في المغرب "فرص التعاون العسكريّ" مع الرباط
كوخافي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، بالوزير المغربي المنتدب المكلف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي، وذلك خلال زيارة الأول للمغرب على رأس وفد أمني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

كما التقى كوخافي بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بلخير فاروق، ومن المقرر أن يلتقي كذلك برئيس شعبة المخابرات، إبراهيم حسني.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه "خلال الاجتماعات، تمت مناقشة فرص التعاون العسكريّ، في التدريبات، وفي المجالات العملياتيّة والاستخباراتيّة".

ووصل كوخافي إلى العاصمة المغربية، الإثنين، في أول زيارة له إلى المغرب منذ إعلان استئناف العلاقات بين البلدين.

وبدأت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بصفة رسمية، الثلاثاء، باستعراض رسمي لحرس الشرف، قبل أن يستقبل من قبل لوديي وفاروق، ومسؤولين أمنيين آخرين، في حين ينتظر أن تستمر الزيارة الأولى لكوخافي للمغرب ثلاثة أيام.

ويتصدر التعاون الأمني والعسكري بين الرباط وتل أبيب المحادثات التي سيجريها حوخافي، الذي حل بالمغرب مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى، في حين لا يستبعد مراقبون أن تكون الزيارة مناسبة لمناقشة صفقات أسلحة جديدة بين البلدين.

وشهدت العاصمة المغربية الرباط احتجاجات ضد زيارة كوخافي، وشارك عشرات النشطاء المغاربة، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة المغربية ضد زيارة كوخافي والوفد الأمني الذي يتقدمه، فيما أدانت مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين" في المغرب، بشدة استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، معتبرة ذلك "أول سابقة معلنة ورسمية من نوعها في تاريخ مهازل التطبيع في الأمة".

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، شعارات منددة بزيارة رئيس أركان جيش الاحتلال وبالتطبيع مع إسرائيل، من قبيل "الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع"، "لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، "صهيوني يا ملعون فلسطين في العيون".

وقالت مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين" في بيان إن "يوم زيارة كوخافي هو عار وخزي ونكبة تسجل بمداد الإهانة لتاريخ المغرب والخذلان لمواقف الشعب المغربي قديما وحديثا، عبر استضافة أكبر عنوان حاليا للإرهاب والإجرام الصهيوني رئيس أركان جيش الحرب".

وأضافت أن "استقبال رئيس أركان جيش العدو كوخافي، يأتي في سلسلة متواصلة من الزيارات والرحلات الصهيونية إلى المغرب عنوانها وهدفها، ربط المغرب الكبير بتاريخه وحاضره بكيان الإجرام الصهيوني، ورهن مستقبل الوطن من خلال السعي لتنزيل أجندة الصهينة الشاملة للبلاد".

بودكاست عرب 48

#رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
#أفيف كوخافي
#المغرب
#إسرائيل
#الرباط

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