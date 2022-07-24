استطلاع: 6 مقاعد للمشتركة و4 للموحدة و"يمينا" دون نسبة الحسم

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء اليوم، الأحد، تصدر حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، نتائج انتخابات تجري اليوم، في حين تحافظ القائمة المشتركة والقائمة الموحدة على تمثيلهما الحالي، في حين يفشل حزب "يمينا" برئاسة وزير الداخلية، أييليت شاكيد، في عبور نسبة الحسم.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري قبل 100 يوم من موعد إجراء انتخابات عامة هي الخامسة في إسرائيل في غضون أقل من أربع سنوات، يفشل المعسكران السياسيان في إسرائيل، معسكر نتنياهو والآخر المناوئ له، في الحصول على أغلبية تمكن من تشكيل حكومة.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث الإسرائيلي (كان 11")، ونشرت نتائجه مساء اليوم، أن خوض حزب "ميرتس" الانتخايات برئاسة زهافا غلؤون، قد يمكنه من عبور نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد برلمانية، في حين يتراجع التأييد الذي حظي به التحالف بين حزبي "كاحول لافان" و"تيكفا حداشا"، منذ إعلانهما عن خوض الانتخابات في قائمة انتخابية يترأسها وزير الأمن، بيني غانتس.

وبحسب الاستطلاع، يحصل معسكر نتنياهو على 60 مقعدا: الليكود 35 مقعدا، "الصهيونية الدينية" 10 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

في المقابل، يحصل المعسكر المناوئ على 54 مقعدا: "ييش عتيد" 22 مقعدا، "كاحول لافان - تيكفا حداشا" 11 مقعدا، "العمل" 6 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي وتحصل على 6 مقاعد في الكنيست. ويفشل حزب "يمينا" برئاسة شاكيد من عبور نسبة الحسم (3.25%) ويحصل على 1.6% فقط من أصوات الناخبين.