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اتهام فلسطيني من عينابوس بمحاولة قتل إسرائيلي بدافع قومي

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 14:00

اتهام فلسطيني من عينابوس بمحاولة قتل إسرائيلي بدافع قومي
الجسر الذي تقول لائحة الاتهام أن الهجوم وقع فيه (منظمة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد أحمد رشدان (33 عاما) ومن سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، نسبت إليه مهاجمة إسرائيلي، يدعى يتسحاق داهان (47 عاما)، عند جسر للمشاة يربط بين مدينتي بني براك وغفعات شموئيل، وإصابته بجروح خطيرة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن رشدان ضرب بقطع باطون انتزعها من أرض الجسر على رأس داهان. ونسبت لرشدان دوافع قومية ووجهت إليه تهم محاولة القتل وإلحاق ضرر جسماني خطير وتشويش إجراءات المحكمة.

وادعت لائحة الاتهام أن رشدان حضر إلى الجسر قبل يومين من الهجوم بهدف معاينة المكان. وعاد إليه في اليوم التالي، لكنه تراجع بعد أن قرر أن الوقت ليس مناسبا لتنفيذ الهجوم. وفي اليوم التالي، عاد رشدان إلى الجسر حاملا قطع باطون كان يخبئها في كيس.

كذلك ادعت لائحة الاتهام أنه بعد أن رشدان شاهد دهان، وعندما تأكد من أنه يهودي بدأ يضربه بقطع الباطون، وتسبب بنزيف في رأسه، وفر من المكان.

وغداة هذا الهجوم، اعتقلت الشرطة رشدان. وادعت لائحة الاتهام أنه قبل خروج رشدان من بيته في اليوم الذي نفذ فيه الهجوم، ترك رسالة لعائلته وكتب فيها أن "علي أن أعيش أو أموت بسبب كره اليهود"، وأنه قرر المشاركة في الجها ويدعو الله أن يصل إلى الجنة.

بودكاست عرب 48

#النيابة العامة الإسرائيلية
#لائحة اتهام
#أحمد رشدان
#هجوم
#بني براك

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