المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

أصدر مسؤول قسم الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية الإسرائيلية، كوبي بار نتان، اليوم الإثنين، تقرير الأجور في جهاز التعليم، في السنة الدراسية 2020 – 2021، تبين منه أن المعلمين الشبان الجدد يتقاضون أجرا يعادل 29% من راتب المعلم الذي لديه أقدمية، وهو أعلى فرق في الأجور في العالم، ويتسبب بخروج نسبة مرتفعة من المعلمين الشبان من جهاز التعليم.

وأفاد التقرير بأنه يعمل في جهاز التعليم نحو 137 ألف معلم ومعلمة ومديرو مدارس، ومتوسط الأجر الشهري للمعلم 12,423 شيكل مقابل وظيفة كاملة. وبلغ حجم الإنفاق السنوي على الأجور في جهاز التعليم حوالي 27 مليار شيكل، تشكل 6.3% من ميزانية الدولة.

وتبين من التقرير أن المعلمين الشبان الجدد يتقاضون أجرا يعادل 29% من أجر المعلم القديم، وذلك لسببين. السبب الأول هو الفرق في الأجر الأساسي، وهو الأعلى في العالم؛ والسبب الثاني هو النسبة المنخفضة لوظيفة المعلم المبتدئ.

ويجعل هذان السببان أجر المعلم المبتدئ منخفضا جدا قياسا بالأجور في المرافق الاقتصادية. كذلك يتبين من التقرير أن الإضافات على راتب المعلم القديم، مثل تركيز مرحلة دراسية أو مربي صف، أعلى بـ2.68 ضعف من الزيادة على الراتب التي يحصل عليها المعلم المبتدئ.

ويتضمن التقرير معطيات مصدرها دائرة الإحصاء المركزية حول توقف معلمين عن العمل في السنتين الدراسيتين 2019 – 2020 و2020 – 2021. وأظهرت المعطيات ارتفاعا هائلا، بنسبة 60%، في توقف معلمين جدد لديهم 2 – 6 سنوات أقدمية عن العمل. وهذه النسبة مستقرة طوال العقد الماضي.

وبحسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن أجر المعلمين مشابه لأجور المعلمين في العالم، وعدد الساعات التي يتعلمها الطلاب في إسرائيل وعدد أيام التعليم أعلى من معظم الدول في المنظمة. كما يتبين أن الطلاب في إسرائيل يتعلمون أياما أكثر من جميع الدول في الاتحاد الأوروبي.

رغم ذلك، فإن عدد أيام الإجازات في جهاز التعليم أعلى بـ75 يوما من باقي المرافق الاقتصادية، وتشكل الإجازة 30% من أيام العمل.

وجاء في تعقيب نقابة المعلمين على التقرير أن "وزارة المالية مستمرة في تضليلها للجمهور. والتقرير مليء باستنتاجات خاطئة تستند إلى معطيات جزئية وغير دقيقة. وليس صدفة أن وزارة المالية لم تتطرق إلى مكانة إسرائيلقياسا بدول OECD في موضوع عدد الطلاب في الصف، راتب المعلمين وساعات التعليم الوجاهي". ودعت النقابة وزارة المالية إلى بذل مجهود أكبر وحقيقي في المفاوضات حول اتفاقية أجور جديدة للمعلمين، وحذرت من أنه قد لا يتم فتح السنة الدراسية المقبلة.